08 ноября 2022

Пермским сотрудникам МВД выплатят премии, которых они не ждали

© Служба новостей «URA.RU»
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Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор Владимир Миронов. Екатеринбург, мвд, полиция
Полицейские в регионе получат премии Фото:

Сотрудникам ГУ МВД по Пермскому краю выплатят по 10 тысяч к профессиональному празднику 10 ноября. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Ко дню работника МВД всем сотрудникам выплатят по 10 тысяч рублей. Исключением станут те, у кого имеются взыскания», — поделился собеседник агентства. Он также отметил, что премия в любом случае облагается налогами.

Ранее сообщалось, что премии к профессиональному празднику не будет. По словам источника агентства, информация о премиях стала неожиданностью для полицейских.

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Сотрудникам ГУ МВД по Пермскому краю выплатят по 10 тысяч к профессиональному празднику 10 ноября. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Ко дню работника МВД всем сотрудникам выплатят по 10 тысяч рублей. Исключением станут те, у кого имеются взыскания», — поделился собеседник агентства. Он также отметил, что премия в любом случае облагается налогами. Ранее сообщалось, что премии к профессиональному празднику не будет. По словам источника агентства, информация о премиях стала неожиданностью для полицейских.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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