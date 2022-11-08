Пермским сотрудникам МВД выплатят премии, которых они не ждали

09 ноября 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

Полицейские в регионе получат премии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудникам ГУ МВД по Пермскому краю выплатят по 10 тысяч к профессиональному празднику 10 ноября. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Ко дню работника МВД всем сотрудникам выплатят по 10 тысяч рублей. Исключением станут те, у кого имеются взыскания», — поделился собеседник агентства. Он также отметил, что премия в любом случае облагается налогами. Ранее сообщалось, что премии к профессиональному празднику не будет. По словам источника агентства, информация о премиях стала неожиданностью для полицейских.

Сотрудникам ГУ МВД по Пермскому краю выплатят по 10 тысяч к профессиональному празднику 10 ноября. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Ко дню работника МВД всем сотрудникам выплатят по 10 тысяч рублей. Исключением станут те, у кого имеются взыскания», — поделился собеседник агентства. Он также отметил, что премия в любом случае облагается налогами. Ранее сообщалось, что премии к профессиональному празднику не будет. По словам источника агентства, информация о премиях стала неожиданностью для полицейских.