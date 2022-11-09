Награжденные тремя орденами Мужества получат доплату к пенсии 09 ноября 2022 в 18:00 Размер текста - 17 + Трижды обладатели ордена Мужества будут получать ежемесячно 330 процентов социальной пенсии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госдума РФ приняла закон, который вводит доплаты к пенсии тем, кто трижды награжден орденом Мужества. Текст соответствующего закона опубликован на официальном сайте Госдумы. «Обладателям трех орденов Мужества будут платить ежемесячно 330 процентов социальной пенсии, или 22 561 рубль», — сообщается в тексте закона. Для реализации документа выделено около 52 млн рублей. Под соответствующие выплаты попали 196 человек, сообщает Минтруд РФ. Изменения коснулись закона «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией». Ранее стали известны выплаты, которые полагаются мобилизованным, участвующим в спецоперации. Минобороны РФ сообщило, что минимальная сумма, выплачиваемая призванным в ходе частичной мобилизации военнослужащим, составит 195 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей». Госдума РФ приняла закон, который вводит доплаты к пенсии тем, кто трижды награжден орденом Мужества. Текст соответствующего закона опубликован на официальном сайте Госдумы. «Обладателям трех орденов Мужества будут платить ежемесячно 330 процентов социальной пенсии, или 22 561 рубль», — сообщается в тексте закона. Для реализации документа выделено около 52 млн рублей. Под соответствующие выплаты попали 196 человек, сообщает Минтруд РФ. Изменения коснулись закона «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан РФ за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией». Ранее стали известны выплаты, которые полагаются мобилизованным, участвующим в спецоперации. Минобороны РФ сообщило, что минимальная сумма, выплачиваемая призванным в ходе частичной мобилизации военнослужащим, составит 195 тысяч рублей, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям