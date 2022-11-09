Какие выплаты положены мобилизованным

09 ноября 2022 в 14:58 Размер текста - 17 +

Мобилизованные получают 195 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованным, участвующим в спецоперации на Украине, 8 ноября начади досрочно поступать выплаты. Помимо денежного довольствия они могут получить единовременную и дополнительную выплату, а также надбавки. Родственники участников СВО получают деньги в случае смерти или ранения военнослужащего. Денежное довольствие: Мобилизованные будут получать 195 тысяч рублей, эта сумма включает в себя денежное довольствие военнослужащего и ежемесячную социальную выплату. Довольствие зависит от оклада по воинской должности. Деньги начисляют на банковскую карту с 10 по 20 число за предыдущий месяц службы. Единовременная выплата: Мобилизованные могут получить единовременную выплату, которая положена при срочной и контрактной службе. Сумма составляет 195 тысяч рублей. Выплату начисляют после заключения контракта. Дополнительные выплаты: Ежемесячная надбавка за особые условия военной службы начисляется служащим по контракту. Сумма составляет от 100 до 10% от оклада и зависит от воинской должности. Ежемесячная надбавка за особые достижения: К особым достижениям относится военная служба по контракту в образовательных организациях и ученая степень. Размер достигает 15-60% в зависимости от должности. Также надбавка 70% положена привлекаемым к выполнению задач в горной и высокогорной местности. При награждении медалями надбавка составляет 10-30%. Еще одним поводом для начисления надбавки является выполнение или подтверждение спортивных разрядов по военно-прикладным видам спорта, или наличие спортивных званий. Сумма достигает 15-100% в зависимости от спортивного разряда или звания. Выплаты при ранении При ранении участники спецоперации получают от 300 до 500 тысяч рублей. Размер определяют в зависимости от тяжести ранения. Выплаты в случае смерти За погибшего участника спецоперации членам их семей полагается единовременная выплата 5 миллионов рублей. Выплата за раненого будет 3 миллиона рублей.

Мобилизованным, участвующим в спецоперации на Украине, 8 ноября начади досрочно поступать выплаты. Помимо денежного довольствия они могут получить единовременную и дополнительную выплату, а также надбавки. Родственники участников СВО получают деньги в случае смерти или ранения военнослужащего. Денежное довольствие: Мобилизованные будут получать 195 тысяч рублей, эта сумма включает в себя денежное довольствие военнослужащего и ежемесячную социальную выплату. Довольствие зависит от оклада по воинской должности. Деньги начисляют на банковскую карту с 10 по 20 число за предыдущий месяц службы. Единовременная выплата: Мобилизованные могут получить единовременную выплату, которая положена при срочной и контрактной службе. Сумма составляет 195 тысяч рублей. Выплату начисляют после заключения контракта. Дополнительные выплаты: Ежемесячная надбавка за особые условия военной службы начисляется служащим по контракту. Сумма составляет от 100 до 10% от оклада и зависит от воинской должности. Ежемесячная надбавка за особые достижения: К особым достижениям относится военная служба по контракту в образовательных организациях и ученая степень. Размер достигает 15-60% в зависимости от должности. Также надбавка 70% положена привлекаемым к выполнению задач в горной и высокогорной местности. При награждении медалями надбавка составляет 10-30%. Еще одним поводом для начисления надбавки является выполнение или подтверждение спортивных разрядов по военно-прикладным видам спорта, или наличие спортивных званий. Сумма достигает 15-100% в зависимости от спортивного разряда или звания. Выплаты при ранении При ранении участники спецоперации получают от 300 до 500 тысяч рублей. Размер определяют в зависимости от тяжести ранения. Выплаты в случае смерти За погибшего участника спецоперации членам их семей полагается единовременная выплата 5 миллионов рублей. Выплата за раненого будет 3 миллиона рублей.