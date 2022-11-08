08 ноября 2022

Махонин объявил о создании центра фармацевтики в Пермском крае

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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, махонин дмитрий
Махонин подписал соглашение о создании центра развития фармацевтики «Парма» Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение о создании центра развития фармцевтической отрасли «Парма» в регионе. Документ также подписали директор Пермского научно-образовательного центра Павел Илюшин и ректор Пермской Фармакадемии Владимир Лужанин, сообщает сайт краевого правительства.

«Заключенное соглашение предполагает взаимодействие сторон в создании кластерного развития фармацевтической отрасли. Ключевыми направлениями станут разработка новых лекарственных средств и научно-технологической продукции, а также подготовка специалистов», — передает сайт правительства.

Глава края отметил, что фармацевтическая отрасль является одной из важнейших сегодня в России в текущих условиях. Он заявил, что в регионе отрасль входит в число наиболее приоритетных наравне с добычей и переработкой полезных ископаемых. Также губернатор вновь напомнил об окне возможностей, которые сейчас появляются, в том числе, у российских фармкомпаний. Директор Пермского НОЦ Павел Илюшин добавил, что сейчас уже проходят разработку препараты, созданные с АО «Медисорб», которые скоро могут выйти на рынок.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение о создании центра развития фармцевтической отрасли «Парма» в регионе. Документ также подписали директор Пермского научно-образовательного центра Павел Илюшин и ректор Пермской Фармакадемии Владимир Лужанин, сообщает сайт краевого правительства. «Заключенное соглашение предполагает взаимодействие сторон в создании кластерного развития фармацевтической отрасли. Ключевыми направлениями станут разработка новых лекарственных средств и научно-технологической продукции, а также подготовка специалистов», — передает сайт правительства. Глава края отметил, что фармацевтическая отрасль является одной из важнейших сегодня в России в текущих условиях. Он заявил, что в регионе отрасль входит в число наиболее приоритетных наравне с добычей и переработкой полезных ископаемых. Также губернатор вновь напомнил об окне возможностей, которые сейчас появляются, в том числе, у российских фармкомпаний. Директор Пермского НОЦ Павел Илюшин добавил, что сейчас уже проходят разработку препараты, созданные с АО «Медисорб», которые скоро могут выйти на рынок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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