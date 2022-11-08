Махонин объявил о создании центра фармацевтики в Пермском крае

09 ноября 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

Махонин подписал соглашение о создании центра развития фармацевтики «Парма» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение о создании центра развития фармцевтической отрасли «Парма» в регионе. Документ также подписали директор Пермского научно-образовательного центра Павел Илюшин и ректор Пермской Фармакадемии Владимир Лужанин, сообщает сайт краевого правительства. «Заключенное соглашение предполагает взаимодействие сторон в создании кластерного развития фармацевтической отрасли. Ключевыми направлениями станут разработка новых лекарственных средств и научно-технологической продукции, а также подготовка специалистов», — передает сайт правительства. Глава края отметил, что фармацевтическая отрасль является одной из важнейших сегодня в России в текущих условиях. Он заявил, что в регионе отрасль входит в число наиболее приоритетных наравне с добычей и переработкой полезных ископаемых. Также губернатор вновь напомнил об окне возможностей, которые сейчас появляются, в том числе, у российских фармкомпаний. Директор Пермского НОЦ Павел Илюшин добавил, что сейчас уже проходят разработку препараты, созданные с АО «Медисорб», которые скоро могут выйти на рынок.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал соглашение о создании центра развития фармцевтической отрасли «Парма» в регионе. Документ также подписали директор Пермского научно-образовательного центра Павел Илюшин и ректор Пермской Фармакадемии Владимир Лужанин, сообщает сайт краевого правительства. «Заключенное соглашение предполагает взаимодействие сторон в создании кластерного развития фармацевтической отрасли. Ключевыми направлениями станут разработка новых лекарственных средств и научно-технологической продукции, а также подготовка специалистов», — передает сайт правительства. Глава края отметил, что фармацевтическая отрасль является одной из важнейших сегодня в России в текущих условиях. Он заявил, что в регионе отрасль входит в число наиболее приоритетных наравне с добычей и переработкой полезных ископаемых. Также губернатор вновь напомнил об окне возможностей, которые сейчас появляются, в том числе, у российских фармкомпаний. Директор Пермского НОЦ Павел Илюшин добавил, что сейчас уже проходят разработку препараты, созданные с АО «Медисорб», которые скоро могут выйти на рынок.