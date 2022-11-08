Путин запретил сделки с иностранными долями компании из Перми

09 ноября 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

Предприятие «Новомет-Пермь» специализируется на разработке и производстве установок для добычи нефти Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Акционерное общество «Новомет-Пермь» внесено в список энергетических компаний, сделки с которыми можно будет проводить только по специальному разрешению. Соответствующий документ с перечнем предприятий, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на интернет-портале правовой информации. «Распоряжение президента Российской Федерации. Вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Предприятие «Новомет-Пермь» находится на 18 месте в списке. Всего в него входит 191 компания из сферы энергетики, нефтепереработки, производства оборудования сервисных услуг для ТЭК. До конца 2022 года распространяется запрет на проведение сделок с иностранными долями этих предприятий. Для этого теперь необходимо получить специальное разрешение. Компания «Новомет» базируется в Перми и специализируется на разработке и производстве установок для добычи нефти. При этом «Новомет» не только разрабатывает оборудование, но и осуществляет обслуживание и подбор установок к скважинам.

Акционерное общество «Новомет-Пермь» внесено в список энергетических компаний, сделки с которыми можно будет проводить только по специальному разрешению. Соответствующий документ с перечнем предприятий, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на интернет-портале правовой информации. «Распоряжение президента Российской Федерации. Вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Предприятие «Новомет-Пермь» находится на 18 месте в списке. Всего в него входит 191 компания из сферы энергетики, нефтепереработки, производства оборудования сервисных услуг для ТЭК. До конца 2022 года распространяется запрет на проведение сделок с иностранными долями этих предприятий. Для этого теперь необходимо получить специальное разрешение. Компания «Новомет» базируется в Перми и специализируется на разработке и производстве установок для добычи нефти. При этом «Новомет» не только разрабатывает оборудование, но и осуществляет обслуживание и подбор установок к скважинам.