08 ноября 2022

Путин запретил сделки с иностранными долями компании из Перми

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Рабочая поездка Первого заместителя Председателя Правительства РФ - Министра финансов РФ Антона Силуанова, пульт управления станка, завод, рабочий у пульта, новомет
Предприятие «Новомет-Пермь» специализируется на разработке и производстве установок для добычи нефти Фото:

Акционерное общество «Новомет-Пермь» внесено в список энергетических компаний, сделки с которыми можно будет проводить только по специальному разрешению. Соответствующий документ с перечнем предприятий, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Распоряжение президента Российской Федерации. Вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Предприятие «Новомет-Пермь» находится на 18 месте в списке. Всего в него входит 191 компания из сферы энергетики, нефтепереработки, производства оборудования сервисных услуг для ТЭК. До конца 2022 года распространяется запрет на проведение сделок с иностранными долями этих предприятий. Для этого теперь необходимо получить специальное разрешение.

Компания «Новомет» базируется в Перми и специализируется на разработке и производстве установок для добычи нефти. При этом «Новомет» не только разрабатывает оборудование, но и осуществляет обслуживание и подбор установок к скважинам.

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Акционерное общество «Новомет-Пермь» внесено в список энергетических компаний, сделки с которыми можно будет проводить только по специальному разрешению. Соответствующий документ с перечнем предприятий, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на интернет-портале правовой информации. «Распоряжение президента Российской Федерации. Вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Предприятие «Новомет-Пермь» находится на 18 месте в списке. Всего в него входит 191 компания из сферы энергетики, нефтепереработки, производства оборудования сервисных услуг для ТЭК. До конца 2022 года распространяется запрет на проведение сделок с иностранными долями этих предприятий. Для этого теперь необходимо получить специальное разрешение. Компания «Новомет» базируется в Перми и специализируется на разработке и производстве установок для добычи нефти. При этом «Новомет» не только разрабатывает оборудование, но и осуществляет обслуживание и подбор установок к скважинам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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