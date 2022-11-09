Евросоюз пообещал Украине 18 млрд евро в 2023 году

09 ноября 2022 в 19:28 Размер текста - 17 +

Украина должна будет погасить кредиты в течение 35 лет, начиная с 2033 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Еврокомиссия предложила план макрофинансовой помощи Украине на сумму в 18 миллиардов евро. Помощь рассчитана на 2023 год и будет оказана «на очень льготных условиях». Об этом заявила Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы предлагаем пакет поддержки [Украине] в размере 18 миллиардов евро на 2023 год. Это финансирование регулярными транзакциями, чтобы помочь составить краткосрочную перспективу и укрепить институты», — написала глава ЕК в своем Twitter (заблокирован в РФ). Также на сайте ЕК уточняется, что помощь Киеву будет предоставляться на «на очень льготных условиях». Он будет предоставлен в виде кредитов на очень льготных условиях, которые будут увеличиваться регулярными платежами с 2023 года», — заявили в Еврокомиссии. В комиссии рассчитывают, что макрофинансовая помощь будет сопровождаться реформами, которые будут направлены на укрепление верховенства права, надлежащего управления, мер по борьбе с мошенничеством и коррупцией в Украине. Кредиты необходимо будет погасить в течение 35 лет, начиная с 2033 года. Ранее ЕС обещал Украине выделить 9 миллиардов евро в 2022 году. Однако три миллиарда из этой суммы Евросоюз выплатить не сможет, передает телеканал 360.

Еврокомиссия предложила план макрофинансовой помощи Украине на сумму в 18 миллиардов евро. Помощь рассчитана на 2023 год и будет оказана «на очень льготных условиях». Об этом заявила Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы предлагаем пакет поддержки [Украине] в размере 18 миллиардов евро на 2023 год. Это финансирование регулярными транзакциями, чтобы помочь составить краткосрочную перспективу и укрепить институты», — написала глава ЕК в своем Twitter (заблокирован в РФ). Также на сайте ЕК уточняется, что помощь Киеву будет предоставляться на «на очень льготных условиях». Он будет предоставлен в виде кредитов на очень льготных условиях, которые будут увеличиваться регулярными платежами с 2023 года», — заявили в Еврокомиссии. В комиссии рассчитывают, что макрофинансовая помощь будет сопровождаться реформами, которые будут направлены на укрепление верховенства права, надлежащего управления, мер по борьбе с мошенничеством и коррупцией в Украине. Кредиты необходимо будет погасить в течение 35 лет, начиная с 2033 года. Ранее ЕС обещал Украине выделить 9 миллиардов евро в 2022 году. Однако три миллиарда из этой суммы Евросоюз выплатить не сможет, передает телеканал 360.