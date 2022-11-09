09 ноября 2022
08 ноября 2022

Мобилизованные из ХМАО в военных гарнизонах снимают квартиры, чтобы отдохнуть в увольнении

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
В свободное от подготовки время военнослужащим предоставляют увольнения Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизованные из ХМАО, которые проходят подготовку в военных гарнизонах перед отправкой на фронт, чтобы провести выходные в увольнении, снимают квартиры. Об этом URA.RU рассказал военнослужащий, который проходит обучение на полигоне под Омском.

«В пятницу в обед отпустили до обеда воскресенья. Арендовал квартиру, чтобы отдохнуть по домашнему что-ли. Постирался, помылся, на диване повалялся. В общем выходные. Я один решил побыть, а некоторые по двое, по трое бывает также снимают квартиры. У нас основные занятия закончились, поэтому отпускают [в увольнения]», — поделился в разговоре с корреспондентом агентства военнослужащий.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО определили порядок посещения мобилизованных для родственников. Близким теперь необходимо подавать заявки в департамент региональной безопасности.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава государства уточнял, что в помощь российской армии для проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в первую очередь призваны бывшие военные, имеющие специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации.

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Мобилизованные из ХМАО, которые проходят подготовку в военных гарнизонах перед отправкой на фронт, чтобы провести выходные в увольнении, снимают квартиры. Об этом URA.RU рассказал военнослужащий, который проходит обучение на полигоне под Омском. «В пятницу в обед отпустили до обеда воскресенья. Арендовал квартиру, чтобы отдохнуть по домашнему что-ли. Постирался, помылся, на диване повалялся. В общем выходные. Я один решил побыть, а некоторые по двое, по трое бывает также снимают квартиры. У нас основные занятия закончились, поэтому отпускают [в увольнения]», — поделился в разговоре с корреспондентом агентства военнослужащий. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО определили порядок посещения мобилизованных для родственников. Близким теперь необходимо подавать заявки в департамент региональной безопасности. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава государства уточнял, что в помощь российской армии для проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в первую очередь призваны бывшие военные, имеющие специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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