Мобилизованные из ХМАО в военных гарнизонах снимают квартиры, чтобы отдохнуть в увольнении

10 ноября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

В свободное от подготовки время военнослужащим предоставляют увольнения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные из ХМАО, которые проходят подготовку в военных гарнизонах перед отправкой на фронт, чтобы провести выходные в увольнении, снимают квартиры. Об этом URA.RU рассказал военнослужащий, который проходит обучение на полигоне под Омском. «В пятницу в обед отпустили до обеда воскресенья. Арендовал квартиру, чтобы отдохнуть по домашнему что-ли. Постирался, помылся, на диване повалялся. В общем выходные. Я один решил побыть, а некоторые по двое, по трое бывает также снимают квартиры. У нас основные занятия закончились, поэтому отпускают [в увольнения]», — поделился в разговоре с корреспондентом агентства военнослужащий. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО определили порядок посещения мобилизованных для родственников. Близким теперь необходимо подавать заявки в департамент региональной безопасности. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава государства уточнял, что в помощь российской армии для проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в первую очередь призваны бывшие военные, имеющие специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации.

Мобилизованные из ХМАО, которые проходят подготовку в военных гарнизонах перед отправкой на фронт, чтобы провести выходные в увольнении, снимают квартиры. Об этом URA.RU рассказал военнослужащий, который проходит обучение на полигоне под Омском. «В пятницу в обед отпустили до обеда воскресенья. Арендовал квартиру, чтобы отдохнуть по домашнему что-ли. Постирался, помылся, на диване повалялся. В общем выходные. Я один решил побыть, а некоторые по двое, по трое бывает также снимают квартиры. У нас основные занятия закончились, поэтому отпускают [в увольнения]», — поделился в разговоре с корреспондентом агентства военнослужащий. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ХМАО определили порядок посещения мобилизованных для родственников. Близким теперь необходимо подавать заявки в департамент региональной безопасности. Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава государства уточнял, что в помощь российской армии для проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в первую очередь призваны бывшие военные, имеющие специальности. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о завершении мероприятий по частичной мобилизации.