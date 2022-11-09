Захарова: Россия не рассчитывает на проблески здравого смысла у американской элиты

В МИД РФ заявили о глубоком гражданском конфликте в США

09 ноября 2022 в 20:23 Размер текста - 17 +

Россия не питает иллюзий по поводу рокировки между демократами и республиканцами на Капитолии, заявила Захарова Фото: пресс-служба МИД РФ новость из сюжета Выборы в Сенат США в 2022 году Рокировка между демократами и республиканцами на Капитолии не дает российским властям никаких иллюзий по поводу проблесков здравого смысла в США. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. «В условиях стойкого русофобского консенсуса рассчитывать на проблески здравого смысла у американской элиты, независимо от партийной принадлежности, когда речь заходит об отношениях с Россией, к сожалению, не приходится», — заявила Захарова. Текст заявления опубликован на официальном сайте МИД РФ. Она добавила, что у России не было и нет никаких иллюзий насчет рокировки между демократами и республиканцами в Конгрессе США. Сегодня стало известно, что партия республиканцев опережает демократов на промежуточных выборах в Палату представителей США. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что провал демократов спровоцировали проблемы в экономике, внутренний раскол и недоверие избирателей, передает телеканал 360.

Рокировка между демократами и республиканцами на Капитолии не дает российским властям никаких иллюзий по поводу проблесков здравого смысла в США. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. «В условиях стойкого русофобского консенсуса рассчитывать на проблески здравого смысла у американской элиты, независимо от партийной принадлежности, когда речь заходит об отношениях с Россией, к сожалению, не приходится», — заявила Захарова. Текст заявления опубликован на официальном сайте МИД РФ. Она добавила, что у России не было и нет никаких иллюзий насчет рокировки между демократами и республиканцами в Конгрессе США. Сегодня стало известно, что партия республиканцев опережает демократов на промежуточных выборах в Палату представителей США. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что провал демократов спровоцировали проблемы в экономике, внутренний раскол и недоверие избирателей, передает телеканал 360.