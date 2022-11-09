Генерал Липовой объяснил решение Суровикина и Шойгу разместить войска на левом берегу Днепра

Генерал-майор Липовой: решение о размещении войск на левом берегу Днепра спасает сотни тысяч жизней и сам Херсон

09 ноября 2022 в 21:37 Размер текста - 17 +

Российские солдаты займут подготовленный к обороне левый берег Днепра Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Решение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и командующего объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергея Суровикина о занятии обороны по левому берегу Днепра спасает Херсон, сотни тысяч жизней мирного населения и военных от риска затопления. В беседе с URA.RU председатель Президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», генерал-майор, герой РФ Сергей Липовой назвал действия командования логичными, поскольку Киев собирался уничтожить Каховскую ГЭС. «В данной ситуации это сделано, чтобы не подвергать опасности мирное население и подразделения военнослужащих. Сам город находится не в выгодном стратегическом положении, так как над ним возвышается Каховская плотина, которая в любой момент может быть взорвана. Тогда бы и город смыло, и погибли бы сотни тысяч мирных жителей, в том числе наши военнослужащие», — сказал Сергей Липовой. Собеседник агентства подчеркнул, что командование ВСУ готово подорвать Каховскую ГЭС несмотря на то, что это уничтожит Херсон. «Принято абсолютно грамотное решение не подвергать лишнему риску мирное население, город в целом и вывести свои войска из-под удара, и возможной угрозы наводнения. Киевский режим сейчас пойдет на любые жертвы и разрушения, вплоть до подрыва ГЭС, только для того, чтобы показать, что они якобы взяли город», — добавил генерал-майор. Ранее на заседании в Минобороны России Сергей Суровикин доложил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут снабжаться и функционировать. В связи с этим он предложил занять оборону по левому берегу Днепра. Сергей Шойгу согласился с этим решением. Глава оборонного ведомства отметил, что жизнь и здоровье является приоритетом, а также принимать во внимание угрозу гражданскому населению. Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости эвакуации мирного населения Херсона для сохранения их жизней и здоровья.

Решение главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и командующего объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергея Суровикина о занятии обороны по левому берегу Днепра спасает Херсон, сотни тысяч жизней мирного населения и военных от риска затопления. В беседе с URA.RU председатель Президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», генерал-майор, герой РФ Сергей Липовой назвал действия командования логичными, поскольку Киев собирался уничтожить Каховскую ГЭС. «В данной ситуации это сделано, чтобы не подвергать опасности мирное население и подразделения военнослужащих. Сам город находится не в выгодном стратегическом положении, так как над ним возвышается Каховская плотина, которая в любой момент может быть взорвана. Тогда бы и город смыло, и погибли бы сотни тысяч мирных жителей, в том числе наши военнослужащие», — сказал Сергей Липовой. Собеседник агентства подчеркнул, что командование ВСУ готово подорвать Каховскую ГЭС несмотря на то, что это уничтожит Херсон. «Принято абсолютно грамотное решение не подвергать лишнему риску мирное население, город в целом и вывести свои войска из-под удара, и возможной угрозы наводнения. Киевский режим сейчас пойдет на любые жертвы и разрушения, вплоть до подрыва ГЭС, только для того, чтобы показать, что они якобы взяли город», — добавил генерал-майор. Ранее на заседании в Минобороны России Сергей Суровикин доложил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут снабжаться и функционировать. В связи с этим он предложил занять оборону по левому берегу Днепра. Сергей Шойгу согласился с этим решением. Глава оборонного ведомства отметил, что жизнь и здоровье является приоритетом, а также принимать во внимание угрозу гражданскому населению. Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости эвакуации мирного населения Херсона для сохранения их жизней и здоровья.