Жители Курганской области заплатят за сбитых на дороге косуль, лосей и кабанов

09 ноября 2022 в 23:09 Размер текста - 17 +

Неожиданное появление животных на проезжей части — один из факторов возникновения ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С сентября по октябрь на автодорогах Курганской области произошло 27 ДТП с участием диких копытных животных. Это более чем в два раза превышает показатель прошлого года за аналогичный период. Допустившие аварию водители обязаны выплатить штраф. «С сентября по октябрь этого года на дорогах Курганской области произошло 27 транспортных происшествий с участием диких животных. Инциденты привели к гибели восьми лосей, шести сибирских косуль и тринадцати кабанов в Каргапольском, Макушинском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Шадринском, Шатровском, Щучанском районах и муниципальных округах», — написано на сайте областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Уничтожение охотничьих ресурсов по неосторожности, в том числе в результате ДТП, влечет ряд последствий. Участники ДТП обязаны возместить причиненный ущерб. За одного сбитого лося — 80 тысяч рублей, за сбитую косулю — 40 тысяч и 30 тысяч рублей за кабана. Всего с начала текущего года в Курганской области зарегистрировано 87 дорожных происшествий, в результате которых пострадали дикие копытные животные. В ДТП погибли 46 сибирских косуль, 27 лосей и 14 кабанов. Среди основных причины таких аварий названы несоблюдение скоростного режима водителями, плохая видимость и неожиданное появление животных на трассе. URA.RU уже писало, что на трассах Курганской области в сентябре и октябре прошлого года было зафиксировано 11 ДТП с участием диких копытных животных. Тогда на автодорогах с начала года было зарегистрировано 60 подобных происшествий.

С сентября по октябрь на автодорогах Курганской области произошло 27 ДТП с участием диких копытных животных. Это более чем в два раза превышает показатель прошлого года за аналогичный период. Допустившие аварию водители обязаны выплатить штраф. «С сентября по октябрь этого года на дорогах Курганской области произошло 27 транспортных происшествий с участием диких животных. Инциденты привели к гибели восьми лосей, шести сибирских косуль и тринадцати кабанов в Каргапольском, Макушинском, Половинском, Притобольном, Сафакулевском, Шадринском, Шатровском, Щучанском районах и муниципальных округах», — написано на сайте областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. Уничтожение охотничьих ресурсов по неосторожности, в том числе в результате ДТП, влечет ряд последствий. Участники ДТП обязаны возместить причиненный ущерб. За одного сбитого лося — 80 тысяч рублей, за сбитую косулю — 40 тысяч и 30 тысяч рублей за кабана. Всего с начала текущего года в Курганской области зарегистрировано 87 дорожных происшествий, в результате которых пострадали дикие копытные животные. В ДТП погибли 46 сибирских косуль, 27 лосей и 14 кабанов. Среди основных причины таких аварий названы несоблюдение скоростного режима водителями, плохая видимость и неожиданное появление животных на трассе. URA.RU уже писало, что на трассах Курганской области в сентябре и октябре прошлого года было зафиксировано 11 ДТП с участием диких копытных животных. Тогда на автодорогах с начала года было зарегистрировано 60 подобных происшествий.