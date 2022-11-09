Мэр Снигиревки Барбашов сообщил о провальном наступлении украинских боевиков

09 ноября 2022 в 23:31 Размер текста - 17 +

Мэр Снигиревки утверждает, что в городе нет бойцов ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вооруженные силы Украины провалили наступление на Снигиревку. Об этом сообщил глава городской администрации Юрий Барбашов. «Никаких успехов они не достигли, по моим данным, потеряли вчера около двух взводов. Украинское командование собирается посылать туда подкрепление, но личный состав от этого не в восторге», — сообщил Барбашов агентству РИА Новости. При этом мэр Снигиревки утверждает, что украинских военнослужащих в городе нет. «На данный момент те люди, которым удавалось связываться со своими родственниками из Снигиревки, говорят, что укропов (украинских силовиков — прим. ред.) в городе нет», — рассказал Барбашов. По его словам, в регионе по-прежнему остаются проблемы со связью, наблюдаются перебои в работе сотовых операторов. Ранее URA.RU сообщало, что в Херсонской области сложилась самая сложная ситуация в зоне спецоперации. Из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ правительство региона было вынуждено переместить мирных жителей в более безопасные точки России. Также агентство рассказывало, что утром 9 ноября ВСУ начали наступление в районе Снигиревки. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.

Вооруженные силы Украины провалили наступление на Снигиревку. Об этом сообщил глава городской администрации Юрий Барбашов. «Никаких успехов они не достигли, по моим данным, потеряли вчера около двух взводов. Украинское командование собирается посылать туда подкрепление, но личный состав от этого не в восторге», — сообщил Барбашов агентству РИА Новости. При этом мэр Снигиревки утверждает, что украинских военнослужащих в городе нет. «На данный момент те люди, которым удавалось связываться со своими родственниками из Снигиревки, говорят, что укропов (украинских силовиков — прим. ред.) в городе нет», — рассказал Барбашов. По его словам, в регионе по-прежнему остаются проблемы со связью, наблюдаются перебои в работе сотовых операторов. Ранее URA.RU сообщало, что в Херсонской области сложилась самая сложная ситуация в зоне спецоперации. Из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ правительство региона было вынуждено переместить мирных жителей в более безопасные точки России. Также агентство рассказывало, что утром 9 ноября ВСУ начали наступление в районе Снигиревки. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий.