«Коммерсант»: Росавиации предложили способ избавиться от задержек авиарейсов

10 ноября 2022 в 06:09 Размер текста - 17 +

Нарушение правил перевозки ручной клади служит причиной задержки авиарейсов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Компания «Шереметьево Хэндлинг», обслуживающая московский аэропорт Шереметьево, предложила своим авиакомпаниям отказывать пассажирам в перевозке, если у тех обнаружилась ручная кладь, превышающая разрешенную норму. Таким способом компания предлагает бороться с задержками авиарейсов, сообщает « Коммерсант» . «Аэропорт [Шереметьево] предложил свои варианты решений проблемы задержек рейсов из-за переоформления личных вещей в багаж. Риски таких задержек компания объяснила телеграммой Росавиации (есть у „Ъ“), которая в конце июля уведомила аэропорты о необходимости повторного досмотра сверхнормативной ручной клади, если уже при посадке ее необходимо сдать в багаж», — сообщает издание со ссылкой на представителей компании «Шереметьево Хэндлинг». Росавиация летом потребовала от авиаперевозчиков соблюдать требование о повторном досмотре ручной клади, если ее необходимо сдать в багаж, а именно это происходит при превышении допустимых нормативов. На эту процедуру требуется от 20 до 55 минут, что приводит к неизбежным задержкам рейсов и недовольству пассажиров. Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что во избежание скандалов с недопуском пассажира на рейс, компании-авиаперевозчики должны четко уведомлять пассажиров о параметрах разрешенной ручной клади. Также компании должны предоставить возможность доплатить за перевес багажа при выходе на посадку. Ранее URA.RU рассказало, что Росавиация обязала аэропорты и авиакомпании отчитываться о мерах безопасности ежедневно. Обязанность возложена на руководителей подразделений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «Шереметьево Хэндлинг», обслуживающая московский аэропорт Шереметьево, предложила своим авиакомпаниям отказывать пассажирам в перевозке, если у тех обнаружилась ручная кладь, превышающая разрешенную норму. Таким способом компания предлагает бороться с задержками авиарейсов, сообщает «Коммерсант». «Аэропорт [Шереметьево] предложил свои варианты решений проблемы задержек рейсов из-за переоформления личных вещей в багаж. Риски таких задержек компания объяснила телеграммой Росавиации (есть у „Ъ“), которая в конце июля уведомила аэропорты о необходимости повторного досмотра сверхнормативной ручной клади, если уже при посадке ее необходимо сдать в багаж», — сообщает издание со ссылкой на представителей компании «Шереметьево Хэндлинг». Росавиация летом потребовала от авиаперевозчиков соблюдать требование о повторном досмотре ручной клади, если ее необходимо сдать в багаж, а именно это происходит при превышении допустимых нормативов. На эту процедуру требуется от 20 до 55 минут, что приводит к неизбежным задержкам рейсов и недовольству пассажиров. Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что во избежание скандалов с недопуском пассажира на рейс, компании-авиаперевозчики должны четко уведомлять пассажиров о параметрах разрешенной ручной клади. Также компании должны предоставить возможность доплатить за перевес багажа при выходе на посадку. Ранее URA.RU рассказало, что Росавиация обязала аэропорты и авиакомпании отчитываться о мерах безопасности ежедневно. Обязанность возложена на руководителей подразделений.