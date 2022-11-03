«Коммерсант»: Росавиация обязала аэропорты ежедневно отчитываться о безопасности

Росавиация обязала российские авиакомпании и аэропорты ежедневно отчитываться о безопасности. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники в авиаотрасли.
Как сообщает «Коммерсант», Росавиация ввела новую отчетность по безопасности для авиакомпаний и аэропортов. Ведомство поручило руководителям подразделений ежедневно к шести утра докладывать «о складывающейся обстановке на объектах воздушного транспорта», — пишет «Коммерсант».
Такие меры приняты из-за введения режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах. Отмечается, что такой порядок продлится «до отмены поручения».
Некоторые источники газеты сообщили, что в авиакомпаниях добавляют, что у них тоже проводились проверки, «отрабатывались эвакуация из захваченного и горящего самолета, оказание первой помощи». По словам другого источника, в отчете также нужно сообщать о ложном минировании, если такие звонки имели место быть.
Ранее авиакомпании РФ получили инструкции на случай угона самолетов. Для этого Росавиация разработала методические рекомендации.
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Росавиация обязала российские авиакомпании и аэропорты ежедневно отчитываться о безопасности. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники в авиаотрасли. Как сообщает «Коммерсант», Росавиация ввела новую отчетность по безопасности для авиакомпаний и аэропортов. Ведомство поручило руководителям подразделений ежедневно к шести утра докладывать «о складывающейся обстановке на объектах воздушного транспорта», — пишет «Коммерсант». Такие меры приняты из-за введения режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах. Отмечается, что такой порядок продлится «до отмены поручения». Некоторые источники газеты сообщили, что в авиакомпаниях добавляют, что у них тоже проводились проверки, «отрабатывались эвакуация из захваченного и горящего самолета, оказание первой помощи». По словам другого источника, в отчете также нужно сообщать о ложном минировании, если такие звонки имели место быть. Ранее авиакомпании РФ получили инструкции на случай угона самолетов. Для этого Росавиация разработала методические рекомендации.