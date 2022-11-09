Последний раз мужчину видели 17 октября (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге полицейские совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» ищут пропавшего 52-летнего Николая Николаева. Об этом сообщили поисковики на своем официальном сайте.

«Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза. Одежда, которая была на мужчине в момент пропажи, неизвестна», — следует в ориентировки на сайте «ЛизаАлерт».

Последний раз мужчину видели 17 октября. Если вы видели Николая или знаете, где он находится, то сообщите по телефону +7 (904) 383-17-48.