Минобороны нашло новый способ заставить украинцев сдаться

Минобороны РФ рассылает солдатам ВСУ смс с призывом сдаться

Будут рассылаться смс-сообщений с призывами сложить оружие украинцев, сообщает российское военное ведомство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия будет использовать беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» для рассылки смс-сообщений с призывом сдаться солдатам ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Расчеты БПЛА, в зависимости от используемого оборудования, проводят радиоразведку, перехватывают переговоры противника, осуществляют видеосъемку районов дислокации украинских боевиков, а также рассылку смс-сообщений с призывами сложить оружие абонентам сотовых операторов, которые используют националисты», — заявили в военном ведомстве. Цитату из сообщения приводит агентство ТАСС.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. В ходе нее России уже удалось освободить ЛНР, ДНР, большую часть Херсонской и Запорожской областей. В сентября на этих территориях прошел референдум, в результате которого жители решили присоединиться к РФ. По их мнению, это поможет освободиться от геноцида со стороны Киева. Самая сложная ситуация сейчас складывается в Херсонской области, где ВСУ проводят масштабное наступление.