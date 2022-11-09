Жительница ХМАО заставила судебных приставов вернуть ей деньги

Приставы несколько месяцев незаконно удерживали деньги по оконченному исполнительному производству Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жительница Сургутского района (ХМАО) через прокуратуру заставила службу судебных приставов вернуть незаконно удержанные деньги, которые УФССП списывало более четырех месяцев по оконченному исполнительному производству. Об этом URA.RU узнало из официального сообщения на сайте прокуратуры ХМАО.

«Установлено, что на протяжении более четырех месяцев судебными приставами удерживались денежные средства в счет погашения задолженности по оконченному исполнительному производству. После вмешательства прокуратуры заявительнице возвращены излишне удержанные денежные средства», — говорится в сообщении.

Жительница Сургутского района неоднократно обращалась в отдел судебных приставов с заявлением об отсутствии задолженности, требуя вернуть удержанные деньги. Однако ФССП не реагировало. Средства вернули только после того, как прокурор района внес представление в адрес руководителя Управления федеральной службы судебных приставов, потребовав устранить допущенные нарушения.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура Когалыма (ХМАО) через суд заставила администрацию города переселить жителей аварийных домов в благоустроенные помещения. Семьи с детьми были вынуждены проживать в аварийных условиях, подвергая опасности свою жизнь и здоровье.