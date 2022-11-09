В протестном округе Курганской области из-за аварии часть жителей осталась без тепла

В Катайском округе часть жителей остались без тепла из-за аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Катайского округа, в котором ранее жители заявили о желании войти в состав Свердловской области, заявил, что в городе часть жителей остались без тепла из-за аварии. Соответствующую информацию он сообщил в прямом эфире в группе «ЦУР Курганская область» в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас тепло в домах людей есть. Единственное, 10 ноября в Катайске произошла аварийная ситуация на участке возле отдела образования, несколько домов остались без тепла», — говорит Морозов. По его словам, восстановительные работы уже идут.

По данным департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства, Катайский округ не получил паспорт готовности к отопительному сезону. В эфире Морозов пообещал устранить нарушения в установленный департаментом срок.

Ранее URA.RU писало, что жители села Альменево Курганской области 31 октября жаловались на холодные батареи. Местная котельная периодически откачала отопление. При этом о проблемы с отоплением были в местном детском саду и администрации.