09 ноября 2022

В протестном округе Курганской области из-за аварии часть жителей осталась без тепла

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отопление. Курган, батарея, шерстяные носки, тепло, радиатор, отопление, носки
В Катайском округе часть жителей остались без тепла из-за аварии Фото:

Глава Катайского округа, в котором ранее жители заявили о желании войти в состав Свердловской области, заявил, что в городе часть жителей остались без тепла из-за аварии. Соответствующую информацию он сообщил в прямом эфире в группе «ЦУР Курганская область» в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас тепло в домах людей есть. Единственное, 10 ноября в Катайске произошла аварийная ситуация на участке возле отдела образования, несколько домов остались без тепла», — говорит Морозов. По его словам, восстановительные работы уже идут.

По данным департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства, Катайский округ не получил паспорт готовности к отопительному сезону. В эфире Морозов пообещал устранить нарушения в установленный департаментом срок.

Ранее URA.RU писало, что жители села Альменево Курганской области 31 октября жаловались на холодные батареи. Местная котельная периодически откачала отопление. При этом о проблемы с отоплением были в местном детском саду и администрации.

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Глава Катайского округа, в котором ранее жители заявили о желании войти в состав Свердловской области, заявил, что в городе часть жителей остались без тепла из-за аварии. Соответствующую информацию он сообщил в прямом эфире в группе «ЦУР Курганская область» в соцсети «ВКонтакте». «Сейчас тепло в домах людей есть. Единственное, 10 ноября в Катайске произошла аварийная ситуация на участке возле отдела образования, несколько домов остались без тепла», — говорит Морозов. По его словам, восстановительные работы уже идут. По данным департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства, Катайский округ не получил паспорт готовности к отопительному сезону. В эфире Морозов пообещал устранить нарушения в установленный департаментом срок. Ранее URA.RU писало, что жители села Альменево Курганской области 31 октября жаловались на холодные батареи. Местная котельная периодически откачала отопление. При этом о проблемы с отоплением были в местном детском саду и администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...