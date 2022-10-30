Сотни жителей курганского села замерзают из-за проблем с отоплением

31 октября 2022 в 16:25 Размер текста - 17 +

По словам местной жительницы, котельная в селе периодически не работает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители села Альменево в Курганской области замерзают в домах из-за того, что местная котельная периодически отключает отопление. Также проблема с отоплением есть в местных детсаду и администрации. Об этом URA.RU сообщила местная жительница Валентина Калыева. «Потопят и перестают. А остывают помещения быстро. Вчера на улице была минусовая температура, и мы все замерзли. Всего отапливаются 15 домов, плюс детсад, администрация. Мы весь октябрь промерзли», — рассказала Калыева. Она отметила, что в выходные котельная не работала, но 31 октября котлы уже были запущены. «На сегодняшний день на центральной котельной в работу запущены все четыре котла. Температура теплоносителя тяжело поднимается вследствие забора (утечки) воды в системе. Также необходимо проводить в домах промывку системы отопления. Рассматривается вопрос об установке дополнительного котла на территории Дома детства и юношества», — ответил на жалобу глава Альменевского муниципального округа Алексей Снежко в группе соцсети «ВКонтакте» «Альменево в курсе». Год назад жители села жаловались, что в их домах температура воздуха не поднималась выше 13 градусов. Позже представители прокуратуры сообщили, что не заметили отклонения температуры от нормы в многоквартирных домах.

Жители села Альменево в Курганской области замерзают в домах из-за того, что местная котельная периодически отключает отопление. Также проблема с отоплением есть в местных детсаду и администрации. Об этом URA.RU сообщила местная жительница Валентина Калыева. «Потопят и перестают. А остывают помещения быстро. Вчера на улице была минусовая температура, и мы все замерзли. Всего отапливаются 15 домов, плюс детсад, администрация. Мы весь октябрь промерзли», — рассказала Калыева. Она отметила, что в выходные котельная не работала, но 31 октября котлы уже были запущены. «На сегодняшний день на центральной котельной в работу запущены все четыре котла. Температура теплоносителя тяжело поднимается вследствие забора (утечки) воды в системе. Также необходимо проводить в домах промывку системы отопления. Рассматривается вопрос об установке дополнительного котла на территории Дома детства и юношества», — ответил на жалобу глава Альменевского муниципального округа Алексей Снежко в группе соцсети «ВКонтакте» «Альменево в курсе». Год назад жители села жаловались, что в их домах температура воздуха не поднималась выше 13 градусов. Позже представители прокуратуры сообщили, что не заметили отклонения температуры от нормы в многоквартирных домах.