Reuters раскрыл планы Байдена на G20

Reuters: Байден поднимет тему изоляции России на саммите G20

10 ноября 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Байден намерен обсудить противодействие Китаю на саммите в Индонезии, сообщают СМИ Official White House Photo/Adam Schultz Президент США Джозеф Байден на саммите «Большой двадцатки» (G20) поднимет темы противодействия Китаю и изоляции России. Об этом сообщается в материале агентства Reuters. «Байден, столкнувшись с новыми вызовами в усилиях США по сокращению источников финансирования армии РФ на Украине, планирует быть „непримиримым“. Также он планирует рассмотреть влияние вооруженного конфликта на энергетическую и продовольственную безопасность на встрече G20», — пишет агентство. Помимо этого, Байден встретится с президентом Китая Си Цзиньпином. В ходе встречи американский лидер затронет темы «установления границ для красных линий», а также выяснит не конфликтуют ли страны между собой. «Большая двадцатка» — организация стран с наиболее развитой экономикой. Ранее сообщалось, что на эту встречу вместо президента РФ Владимира Путина поедет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент США Джозеф Байден на саммите «Большой двадцатки» (G20) поднимет темы противодействия Китаю и изоляции России. Об этом сообщается в материале агентства Reuters. «Байден, столкнувшись с новыми вызовами в усилиях США по сокращению источников финансирования армии РФ на Украине, планирует быть „непримиримым“. Также он планирует рассмотреть влияние вооруженного конфликта на энергетическую и продовольственную безопасность на встрече G20», — пишет агентство. Помимо этого, Байден встретится с президентом Китая Си Цзиньпином. В ходе встречи американский лидер затронет темы «установления границ для красных линий», а также выяснит не конфликтуют ли страны между собой. «Большая двадцатка» — организация стран с наиболее развитой экономикой. Ранее сообщалось, что на эту встречу вместо президента РФ Владимира Путина поедет глава МИД РФ Сергей Лавров.