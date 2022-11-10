Reuters раскрыл планы Байдена на G20

Байден намерен обсудить противодействие Китаю на саммите в Индонезии, сообщают СМИOfficial White House Photo/Adam Schultz
Президент США Джозеф Байден на саммите «Большой двадцатки» (G20) поднимет темы противодействия Китаю и изоляции России. Об этом сообщается в материале агентства Reuters.
«Байден, столкнувшись с новыми вызовами в усилиях США по сокращению источников финансирования армии РФ на Украине, планирует быть „непримиримым“. Также он планирует рассмотреть влияние вооруженного конфликта на энергетическую и продовольственную безопасность на встрече G20», — пишет агентство.
Помимо этого, Байден встретится с президентом Китая Си Цзиньпином. В ходе встречи американский лидер затронет темы «установления границ для красных линий», а также выяснит не конфликтуют ли страны между собой.
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Президент США Джозеф Байден на саммите «Большой двадцатки» (G20) поднимет темы противодействия Китаю и изоляции России. Об этом сообщается в материале агентства Reuters. «Байден, столкнувшись с новыми вызовами в усилиях США по сокращению источников финансирования армии РФ на Украине, планирует быть „непримиримым“. Также он планирует рассмотреть влияние вооруженного конфликта на энергетическую и продовольственную безопасность на встрече G20», — пишет агентство. Помимо этого, Байден встретится с президентом Китая Си Цзиньпином. В ходе встречи американский лидер затронет темы «установления границ для красных линий», а также выяснит не конфликтуют ли страны между собой. «Большая двадцатка» — организация стран с наиболее развитой экономикой. Ранее сообщалось, что на эту встречу вместо президента РФ Владимира Путина поедет глава МИД РФ Сергей Лавров.