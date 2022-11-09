09 ноября 2022

Пермские медики рассказали, как распознать инсульт

Пермские врачи опубликовали инструкцию по определению инсульта
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев посетил ОКБ №1. Екатеринбург, диагностика, мозг человека, томография, онкология, рак, томограмма
При инсульте нарушается мозговое кровообращение Фото:

Определить признаки инсульта у человека можно, использовав технику «Лицо, рука, речь». Вовремя заметив опасность, можно успеть вызвать врачей, которые спасут больного, рассказали на Пермской станции скорой помощи. Медики в соцсети «ВКонтакте» подсказали, на что обратить внимание.

  • Лицо. На просьбу улыбнуться вы увидите кривую улыбку. При этом один уголок рта поднимется, а другой нет.
  • Рука. По вашей просьбе больной не сможет поднять две руки одновременно.
  • Речь. Спросите больного, как его зовут, сколько ему лет, какая сегодня дата, где он находится. Если он не может ответить на какой-то из этих вопросов, это означает, что он испытывает дезориентацию в пространстве или времени.

Если даже один из признаков подтвердился, необходимо срочно вызвать врачей. Для оказания эффективной помощи у медиков есть всего четыре часа после появления первых симптомов.

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Определить признаки инсульта у человека можно, использовав технику «Лицо, рука, речь». Вовремя заметив опасность, можно успеть вызвать врачей, которые спасут больного, рассказали на Пермской станции скорой помощи. Медики в соцсети «ВКонтакте» подсказали, на что обратить внимание. Если даже один из признаков подтвердился, необходимо срочно вызвать врачей. Для оказания эффективной помощи у медиков есть всего четыре часа после появления первых симптомов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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