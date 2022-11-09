Пермские медики рассказали, как распознать инсульт

При инсульте нарушается мозговое кровообращение
Определить признаки инсульта у человека можно, использовав технику «Лицо, рука, речь». Вовремя заметив опасность, можно успеть вызвать врачей, которые спасут больного, рассказали на Пермской станции скорой помощи. Медики в соцсети «ВКонтакте» подсказали, на что обратить внимание.
- Лицо. На просьбу улыбнуться вы увидите кривую улыбку. При этом один уголок рта поднимется, а другой нет.
- Рука. По вашей просьбе больной не сможет поднять две руки одновременно.
- Речь. Спросите больного, как его зовут, сколько ему лет, какая сегодня дата, где он находится. Если он не может ответить на какой-то из этих вопросов, это означает, что он испытывает дезориентацию в пространстве или времени.
Если даже один из признаков подтвердился, необходимо срочно вызвать врачей. Для оказания эффективной помощи у медиков есть всего четыре часа после появления первых симптомов.
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