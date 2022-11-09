Пермские медики рассказали, как распознать инсульт

Пермские врачи опубликовали инструкцию по определению инсульта

При инсульте нарушается мозговое кровообращение Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Определить признаки инсульта у человека можно, использовав технику «Лицо, рука, речь». Вовремя заметив опасность, можно успеть вызвать врачей, которые спасут больного, рассказали на Пермской станции скорой помощи. Медики в соцсети «ВКонтакте» подсказали, на что обратить внимание.

Лицо. На просьбу улыбнуться вы увидите кривую улыбку. При этом один уголок рта поднимется, а другой нет.

Рука. По вашей просьбе больной не сможет поднять две руки одновременно.

Речь. Спросите больного, как его зовут, сколько ему лет, какая сегодня дата, где он находится. Если он не может ответить на какой-то из этих вопросов, это означает, что он испытывает дезориентацию в пространстве или времени.

Если даже один из признаков подтвердился, необходимо срочно вызвать врачей. Для оказания эффективной помощи у медиков есть всего четыре часа после появления первых симптомов.