Глава Сбербанка Греф не видит признаков конца кризиса в РФ

10 ноября 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Кризис — это новые возможности для роста и развития, комментирует глава Сбербанка Фото: Владимир Андреев © URA.RU В настоящий момент в России нет признаков для завершения кризиса. Об этом сообщил Глава Сбербанка Герман Греф. «Видим ли мы какие-то признаки конца кризиса? Я сказал, что не видно по одной простой причине: конец всегда приходит незаметно и, как правило, сзади. Поэтому мы его не видим», — сказал Греф во время выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis. Также он отметил, что благодаря сложившейся ситуации «жизнь стала значительно более яркой и красочной». Кризис в России — это мотивация для роста и развития, резюмировал спикер. /Он также настаивает на том, чтобы правительство сосредоточилось на поддержке детей, стариков и тех, кто не может себя обеспечить самостоятельно. Одним из факторов кризиса является уход иностранных компаний из России, а также заморозка золотовалютного резерва РФ в иностранных банках. Страна Запада усилили санкционное давление на РФ после начала российской спецоперации на Украине. Однако эти ограничения оказали негативный эффект на экономики самих западных стран. Так, например, Европа столкнулась с сильнейшим энергокризисом.

В настоящий момент в России нет признаков для завершения кризиса. Об этом сообщил Глава Сбербанка Герман Греф. «Видим ли мы какие-то признаки конца кризиса? Я сказал, что не видно по одной простой причине: конец всегда приходит незаметно и, как правило, сзади. Поэтому мы его не видим», — сказал Греф во время выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis. Также он отметил, что благодаря сложившейся ситуации «жизнь стала значительно более яркой и красочной». Кризис в России — это мотивация для роста и развития, резюмировал спикер. /Он также настаивает на том, чтобы правительство сосредоточилось на поддержке детей, стариков и тех, кто не может себя обеспечить самостоятельно. Одним из факторов кризиса является уход иностранных компаний из России, а также заморозка золотовалютного резерва РФ в иностранных банках. Страна Запада усилили санкционное давление на РФ после начала российской спецоперации на Украине. Однако эти ограничения оказали негативный эффект на экономики самих западных стран. Так, например, Европа столкнулась с сильнейшим энергокризисом.