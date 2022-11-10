В Новом Уренгое впервые стартовал чемпионат РФ по зимнему волейболу

Чемпионат проходит на многофункциональной площадке «Виадук» Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) впервые проходит чемпионат России по зимнему волейболу. Первый матч стартовал 11 ноября, сообщил накануне глава города Андрей Воронов.

«Стартует Чемпионат России по волейболу на снегу. Встречаемся на многофункциональной площадке „Виадук“. 11 ноября — матчи в группах начало — в 14:00. Открытие — в 20:00», — уточнил мэр.

Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут 12 ноября. Начало игр в 14:00. Матчи за бронзу и финальные встречи состоятся в воскресенье, 13 ноября. Старт в 13:00, закрытие в 16:00. Вход для всех свободный.

В 14:40 в игру вступает волейбольные клубы из группы А: «Факел» из Нового Уренгоя вместе с волейбольным клубом «Локомотив» из Калининградской области.

В 16:40 за победу поборются ВК «Академия волейбола ВФВ» из Анапы и ВК «Локомотив». В 19:20 ВК «Факел» Новый Уренгой и ВК «Академия волейбола ВФВ».

С 14:00 игру начнут разыгрывать команды из группы В: ВК «Зенит» из Санкт-Петербурга и ВК «Ямбург» из Нового Уренгоя. В 16:00 ВК «Академия» из Москва и ВК «Ямбург». В 18:40 игра состоится между ВК «Зенит» и «Академия».

В женских командах в группе А в 15:20 выступят ВК «Заречье-Одинцово» из Московской области и ВК «Локомотив». В 18:00 начинают игру ВК «Факел» и Новый Уренгой и ВК «Локомотив».

Группа В приступит к игре в 17:20. Матч состоится между ВК «Динамо» из Татарстана и ВК «Академия ВФВ» из Анапы.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое впервые пройдет чемпионат по тяжелой атлетике. Планируется, что соревнования проведут в 2023 году. Турнир состоится в крупнейшем в округе спортивном комплексе «Звездный».