11 июля 2022

Спортсмены со всей России впервые приедут на чемпионат в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования пройдут на площадке самого крупного в округе спортивного комплекса «Звездный» Фото:

Спортсмены со всей страны приедут в Новый Уренгой на чемпионат России по тяжелой атлетике, который впервые пройдет на территории ЯНАО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства, мероприятие запланировано на 2023 год.

«В 2023 году в Новом Уренгое впервые пройдет чемпионат России по тяжелой атлетике. Переходящий флаг турнира представителям газовой столицы Ямала вручили на прошедшем чемпионате в Хабаровске, который прошел с 5 по 8 июля», — уточнили там.

В пресс-службе рассказали, что соревнования пройдут на площадке крупнейшего в ЯНАО спортивного комплекса «Звездный». Оснащение объекта соответствует как российским, так и международным стандартам.

Ранее сообщалось, что в Муравленко пройдет федеральный этап чемпионата и первенства России и Кубка ЯНАО по снегоходному спорту. На подготовку и проведение мероприятия потратят два миллиона рублей.

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Спортсмены со всей страны приедут в Новый Уренгой на чемпионат России по тяжелой атлетике, который впервые пройдет на территории ЯНАО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства, мероприятие запланировано на 2023 год. «В 2023 году в Новом Уренгое впервые пройдет чемпионат России по тяжелой атлетике. Переходящий флаг турнира представителям газовой столицы Ямала вручили на прошедшем чемпионате в Хабаровске, который прошел с 5 по 8 июля», — уточнили там. В пресс-службе рассказали, что соревнования пройдут на площадке крупнейшего в ЯНАО спортивного комплекса «Звездный». Оснащение объекта соответствует как российским, так и международным стандартам. Ранее сообщалось, что в Муравленко пройдет федеральный этап чемпионата и первенства России и Кубка ЯНАО по снегоходному спорту. На подготовку и проведение мероприятия потратят два миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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