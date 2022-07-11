Спортсмены со всей России впервые приедут на чемпионат в ЯНАО

Спортсмены со всей страны приедут в Новый Уренгой на чемпионат России по тяжелой атлетике, который впервые пройдет на территории ЯНАО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства, мероприятие запланировано на 2023 год.
«В 2023 году в Новом Уренгое впервые пройдет чемпионат России по тяжелой атлетике. Переходящий флаг турнира представителям газовой столицы Ямала вручили на прошедшем чемпионате в Хабаровске, который прошел с 5 по 8 июля», — уточнили там.
В пресс-службе рассказали, что соревнования пройдут на площадке крупнейшего в ЯНАО спортивного комплекса «Звездный». Оснащение объекта соответствует как российским, так и международным стандартам.
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Спортсмены со всей страны приедут в Новый Уренгой на чемпионат России по тяжелой атлетике, который впервые пройдет на территории ЯНАО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства, мероприятие запланировано на 2023 год. «В 2023 году в Новом Уренгое впервые пройдет чемпионат России по тяжелой атлетике. Переходящий флаг турнира представителям газовой столицы Ямала вручили на прошедшем чемпионате в Хабаровске, который прошел с 5 по 8 июля», — уточнили там. В пресс-службе рассказали, что соревнования пройдут на площадке крупнейшего в ЯНАО спортивного комплекса «Звездный». Оснащение объекта соответствует как российским, так и международным стандартам. Ранее сообщалось, что в Муравленко пройдет федеральный этап чемпионата и первенства России и Кубка ЯНАО по снегоходному спорту. На подготовку и проведение мероприятия потратят два миллиона рублей.