Спортсмены со всей России впервые приедут на чемпионат в ЯНАО

Соревнования пройдут на площадке самого крупного в округе спортивного комплекса «Звездный» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спортсмены со всей страны приедут в Новый Уренгой на чемпионат России по тяжелой атлетике, который впервые пройдет на территории ЯНАО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства, мероприятие запланировано на 2023 год.

«В 2023 году в Новом Уренгое впервые пройдет чемпионат России по тяжелой атлетике. Переходящий флаг турнира представителям газовой столицы Ямала вручили на прошедшем чемпионате в Хабаровске, который прошел с 5 по 8 июля», — уточнили там.

В пресс-службе рассказали, что соревнования пройдут на площадке крупнейшего в ЯНАО спортивного комплекса «Звездный». Оснащение объекта соответствует как российским, так и международным стандартам.

Ранее сообщалось, что в Муравленко пройдет федеральный этап чемпионата и первенства России и Кубка ЯНАО по снегоходному спорту. На подготовку и проведение мероприятия потратят два миллиона рублей.