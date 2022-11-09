Курганская полиция опубликовала видео, как в Щучье украли карабин из машины

Жителя Щучья в Курганской области подозревают в краже ружья из чужой машины

10 ноября 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Житель Щучья украл карабин из чужой машины, а позже устроил стрельбу по авто (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель города Щучья Курганской области, устроивший стрельбу по проезжающим автомобилям, подозревается в краже карабина. Об этом говорится на сайте управления МВД России по Курганской области. «Предварительно установлено, что около часа ночи 19-летний подозреваемый, проходя по ул. Кирова, увидел автомобиль Рено Дастер, который оказался не заперт», — указано в сообщении. В салоне лежал карабин с тремя пачками патронов, которые злоумышленник украл, воспользовавшись ситуацией. После этого он скрылся с места происшествия. После этого на ул. Кирова фигурант уголовного дела открыл стрельбу из похищенного карабина по проезжавшему транспорту. «В результате чего Лада Калина и Шевроле Круз получили повреждения», — сообщают в УМВД. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч.1 ст. 226 УК РФ (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Ранее URA.RU писало, что молодого человека, который утром 10 ноября стрелял по проезжающим автомобилям в городе Щучье задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное из хулиганских побуждений (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ). Прокурор области Андрей Назаров лично контролирует ход расследования дела.

Житель города Щучья Курганской области, устроивший стрельбу по проезжающим автомобилям, подозревается в краже карабина. Об этом говорится на сайте управления МВД России по Курганской области. «Предварительно установлено, что около часа ночи 19-летний подозреваемый, проходя по ул. Кирова, увидел автомобиль Рено Дастер, который оказался не заперт», — указано в сообщении. В салоне лежал карабин с тремя пачками патронов, которые злоумышленник украл, воспользовавшись ситуацией. После этого он скрылся с места происшествия. После этого на ул. Кирова фигурант уголовного дела открыл стрельбу из похищенного карабина по проезжавшему транспорту. «В результате чего Лада Калина и Шевроле Круз получили повреждения», — сообщают в УМВД. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления по ч.1 ст. 226 УК РФ (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Ранее URA.RU писало, что молодого человека, который утром 10 ноября стрелял по проезжающим автомобилям в городе Щучье задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное из хулиганских побуждений (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ). Прокурор области Андрей Назаров лично контролирует ход расследования дела.