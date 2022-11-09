Курганца, стрелявшего по машинам, подозревают в покушении на убийство

10 ноября 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

В отношении щучанца, который стрелял по машинам, возбудили уголовное дело (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области в отношении жителя города Щучья, стрелявшего из карабина по машинам, возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Информация об этом опубликована на сайте следственного управления СК РФ по Курганской области. «Учитывая, что в действиях стрелявшего усматриваются признаки покушения на убийство, следственными органами в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное из хулиганских побуждений (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ)», — указано в сообщении силового ведомства. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, мотивы действий мужчины. Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Ранее URA.RU сообщало, что в городе Щучье Курганской области вооруженный мужчина открыл стрельбу на улице из карабина. В ведомстве отметили, что сообщение о стрельбе на улице Щучья поступило утром в отдел полиции. Сотрудники полиции и Росгвардии оттеснили стрелявшего от городских объектов, заблокировали и задержали. Позже стало известно, что молодой человек похитил карабин и патроны из автомобиля местного жителя.

В Курганской области в отношении жителя города Щучья, стрелявшего из карабина по машинам, возбудили уголовное дело за покушение на убийство. Информация об этом опубликована на сайте следственного управления СК РФ по Курганской области. «Учитывая, что в действиях стрелявшего усматриваются признаки покушения на убийство, следственными органами в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, совершенное из хулиганских побуждений (ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ)», — указано в сообщении силового ведомства. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, мотивы действий мужчины. Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Ранее URA.RU сообщало, что в городе Щучье Курганской области вооруженный мужчина открыл стрельбу на улице из карабина. В ведомстве отметили, что сообщение о стрельбе на улице Щучья поступило утром в отдел полиции. Сотрудники полиции и Росгвардии оттеснили стрелявшего от городских объектов, заблокировали и задержали. Позже стало известно, что молодой человек похитил карабин и патроны из автомобиля местного жителя.