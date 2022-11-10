Выборы в округе скрывшего доходы экс-депутата Добрянки пройдут весной

Андрей Шитов не указал несколько своих счетов и доход супруги Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Довыборы в думу Добрянского округа по округу, который представлял пойманный на сокрытии доходов депутат Андрей Шитов, состоятся весной. Об этом URA.RU сообщил источник в территории. Из-за несоблюдения антикоррупционных ограничений Шитов лишился мандата на основании лишения суда и по иску губернатора Дмитрия Махонина.

«Выборы должны пройти в течение года с момента вынесения решения суда первой инстанции. Оно было принято летом. Поскольку было оспаривание, то на единый день голосования, раз решение еще не вступило в силу, попасть не удалось. Но до следующего единого дня тоже не успеваем. Поэтому надо выбрать подходящее время весной», — пояснил источник. В пресс-службе крайизбиркома отметили, что дата голосования еще не назначена.

Андрей Шитов, который с 2014 по 2019 год занимал должность спикера в земском собрании Добрянского района, не указал в своей декларации несколько банковских счетов и принадлежащие ему транспортные средства (прицеп и трактор). Также он не отразил доход супруги в 3,5 млн рублей. Решением суда Шитов был лишен мандата. Решение вступило в силу, сообщает Properm.

Ранее в «Инсайдах» URA.RU сообщало, что аналогичные претензии есть к еще одному бывшему добрянскому депутату Марку Коробову, который сейчас избран в Пермскую гордуму по спискам эсеров. Он якобы тоже указывал не все принадлежащие ему счета.