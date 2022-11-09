Мэрия Челябинска одобрила перестройку отеля в центре города

10 ноября 2022 в 18:06 Размер текста - 17 +

Восьмиэтажное здание с бассейном появится во внутреннем дворе гостиницы «Маркштадт» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске компания ООО «Кронос Инвест» построит восьмиэтажное здание с бассейном — пристрой к гостиничному комплексу «Маркштадт». Проект был одобрен на публичных слушаниях, которые прошли в Доме архитектора 10 ноября 2022 года. «Одобряем проект строительства гостиницы „Маркштадт“ на земельном участке в зоне многофункциональных общественно-деловых зон. Участок под застройку находится по улице Маркса, 131 в Центральном районе города», — рассказали на публичных слушаниях. Восьмиэтажное здание с бассейном появится во внутреннем дворе гостиницы «Маркштадт» на месте автопарковки. Кадастровая стоимость земли под застройку составляет 17 миллионов 418 тысяч рублей. Инициатор проекта — компания ООО «Кронос Инвест», которая занимается добычей руд и песков драгоценных металлов. По данным СБИС, ее владельцу Владимиру Гроо также принадлежат ООО «Керн Плюс» (оптовая торговля), ТДК «Маркштадт» (производство сухарей и печенья), ООО «Альянс 2011» (деятельность ресторанов и кафе) и ООО «Корпо» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом).

В Челябинске компания ООО «Кронос Инвест» построит восьмиэтажное здание с бассейном — пристрой к гостиничному комплексу «Маркштадт». Проект был одобрен на публичных слушаниях, которые прошли в Доме архитектора 10 ноября 2022 года. «Одобряем проект строительства гостиницы „Маркштадт“ на земельном участке в зоне многофункциональных общественно-деловых зон. Участок под застройку находится по улице Маркса, 131 в Центральном районе города», — рассказали на публичных слушаниях. Восьмиэтажное здание с бассейном появится во внутреннем дворе гостиницы «Маркштадт» на месте автопарковки. Кадастровая стоимость земли под застройку составляет 17 миллионов 418 тысяч рублей. Инициатор проекта — компания ООО «Кронос Инвест», которая занимается добычей руд и песков драгоценных металлов. По данным СБИС, ее владельцу Владимиру Гроо также принадлежат ООО «Керн Плюс» (оптовая торговля), ТДК «Маркштадт» (производство сухарей и печенья), ООО «Альянс 2011» (деятельность ресторанов и кафе) и ООО «Корпо» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом).