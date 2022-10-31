Челябинский бизнесмен собирается расширить гостиницу «Маркштадт». Скрин

Публичные слушания пройдут в Доме архитектора 10 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске компания ООО «Кронос Инвест», принадлежащая бизнесмену Владимиру Гроо, планирует расширить гостиничный комплекс «Маркштадт», расположенный в Центральном районе города. Публичные слушания на эту тему пройдут в Доме архитектора 10 ноября 2022 года, сообщается на сайте администрации.

«Провести публичные слушания 10 ноября 2022 года по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (строительство гостиницы) на земельном участке в зоне многофункциональных общественно-деловых зон по улице Маркса, 131 в Центральном районе города обществу с ограниченной ответственностью „Кронос Инвест“. Организовать собрание участников в Доме архитектора по адресу: проспект Ленина, 41-а, город Челябинск», — говорится в документации.

Площадь участка под застройку составляет 4 тысячи 114 квадратных метров. Кадастровая стоимость земли — 17 миллионов 418 тысяч рублей. Согласно проекту, расширение территории планируется на месте сегодняшней автопарковки со стороны двора гостиничного комплекса.

Инициатором проекта является компания с шестилетним опытом ООО «Кронос Инвест» (добыча руд и песков драгоценных металлов). По данным «СБИС» ее владельцу Владимиру Гроо также принадлежат ООО «Керн Плюс» (оптовая торговля), ТДК «Маркштадт» (производство сухарей и печенья), ООО «Альянс 2011» (деятельность ресторанов и кафе), ООО Корпо (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом).

Ранее компании ООО СЗ «Челинвестстрой», которая контролируется бизнесменами Олегом Лакницким и Михаилом Родиковым разрешили построить 16-этажную высотку вблизи парка Плодушка на берегу пруда «Девичьи слезы». Площадь участка под застройку составила 2 тысячи 782 квадратных метра.