В ХМАО прохожий рисковал жизнью ради поимки нарушителя во время полицейской погони. Видео

10 ноября 2022 в 20:04 Размер текста - 17 +

В ролике хорошо видно как прохожего везут на капоте автомобиля Фото: скрин видео В Урае (ХМАО) развернулась погоня с полицейскими. В результате нее нарушитель провез на капоте авто прохожего. Об этом URA.RU удалось узнать в полицейском управлении Югры. «Водитель легкового автомобиля, проигнорировав неоднократные законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства продолжил движение. Проехав несколько километров по городу, создав аварийно-опасные ситуации, водитель остановилась в одном из дворов в микрорайоне Шаимский, совершив наезд на стоящий патрульный автомобиль, после чего, в нарушение ПДД РФ, попыталась скрыться с места дорожно-транспортного происшествия», — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по ХМАО.



На помощь при погоне пришел даже прохожий. Мужчина, перегородив путь, оказался на капоте машины, но, к счастью, не пострадал. В итоге в отношении нарушительницы правил ведется проверка, устанавливается причина такого поведения. На место происшествия были незамедлительно вызваны дополнительные наряды ДПС И ППС.

Ранее URA.RU сообщало, что В Югорске (ХМАО) нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Полицейские заметили шофера, который нарушал правила. Требования об остановке мужчина проигнорировал.

В Урае (ХМАО) развернулась погоня с полицейскими. В результате нее нарушитель провез на капоте авто прохожего. Об этом URA.RU удалось узнать в полицейском управлении Югры. «Водитель легкового автомобиля, проигнорировав неоднократные законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства продолжил движение. Проехав несколько километров по городу, создав аварийно-опасные ситуации, водитель остановилась в одном из дворов в микрорайоне Шаимский, совершив наезд на стоящий патрульный автомобиль, после чего, в нарушение ПДД РФ, попыталась скрыться с места дорожно-транспортного происшествия», — сообщили в пресс-службе УМВД РФ по ХМАО. На помощь при погоне пришел даже прохожий. Мужчина, перегородив путь, оказался на капоте машины, но, к счастью, не пострадал. В итоге в отношении нарушительницы правил ведется проверка, устанавливается причина такого поведения. На место происшествия были незамедлительно вызваны дополнительные наряды ДПС И ППС. Ранее URA.RU сообщало, что В Югорске (ХМАО) нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. Полицейские заметили шофера, который нарушал правила. Требования об остановке мужчина проигнорировал.