В ХМАО сотрудник полиции привлек прокуратуру для выплаты зарплаты

10 ноября 2022 в 19:17 Размер текста - 17 +

Дознаватель из ХМАО была незаконно уволена из органов, но смогла восстановиться через суд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дознавателя из ОМВД по городу Югорска Ярославу Кондратюк незаконно уволили, однако женщина смогла добиться восстановления через суд. На данный момент она пытается получить зарплату, которую ей также якобы незаконно удержали. Об этом URA.RU рассказал адвокат дознавателя Максим Суманеев. «Я веду дело дознавателя ОМВД Югорска Ярославы Кондратюк. Суть его состоит в том, что ее уволили без каких-либо правовых на то оснований, без документов. Был вынесен приказ об увольнении, но через суд данный приказ был обжалован и признан незаконным, ее восстановили. После этого она попыталась уйти в отпуск, но ей отказали сказав, что выпалили компенсацию при ее увольнении. Это решение мы также обжаловали», — сказал Суманеев. Адвокат добавил, что на данный момент обжалует через межрайонную прокуратуру Югорска решение начальства полиции отпустить Кондратюк в отпуск, но при этом удержать с нее 82 тысячи рублей заработной платы за то, что якобы раньше ей уже была выплачена денежная компенсация. «Действительно, нормы трудового кодекса предусматривают случаи удержания заработной платы. Но они строго регламентированы и их не так много. К нашей ситуации не подходит ни один случай», — сказал Суманеев. Он также сослался на ст. 138 трудового кодекса, согласно которой удержание происходит от 20 до 50%. При этом, по его словам, Кондратюк удержали всю полагающуюся сумму. «На данный момент от межрайонной прокуратуры поступил ответ о том, что действия начальника ОМВД по городу Югорску Александра Красильникова, по удержанию заработной платы, признаны незаконными. Уже второй раз за последние шесть месяцев прокуратура направляет на его имя представление об устранении нарушений», — заключил Суманеев. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

Дознавателя из ОМВД по городу Югорска Ярославу Кондратюк незаконно уволили, однако женщина смогла добиться восстановления через суд. На данный момент она пытается получить зарплату, которую ей также якобы незаконно удержали. Об этом URA.RU рассказал адвокат дознавателя Максим Суманеев. «Я веду дело дознавателя ОМВД Югорска Ярославы Кондратюк. Суть его состоит в том, что ее уволили без каких-либо правовых на то оснований, без документов. Был вынесен приказ об увольнении, но через суд данный приказ был обжалован и признан незаконным, ее восстановили. После этого она попыталась уйти в отпуск, но ей отказали сказав, что выпалили компенсацию при ее увольнении. Это решение мы также обжаловали», — сказал Суманеев. Адвокат добавил, что на данный момент обжалует через межрайонную прокуратуру Югорска решение начальства полиции отпустить Кондратюк в отпуск, но при этом удержать с нее 82 тысячи рублей заработной платы за то, что якобы раньше ей уже была выплачена денежная компенсация. «Действительно, нормы трудового кодекса предусматривают случаи удержания заработной платы. Но они строго регламентированы и их не так много. К нашей ситуации не подходит ни один случай», — сказал Суманеев. Он также сослался на ст. 138 трудового кодекса, согласно которой удержание происходит от 20 до 50%. При этом, по его словам, Кондратюк удержали всю полагающуюся сумму. «На данный момент от межрайонной прокуратуры поступил ответ о том, что действия начальника ОМВД по городу Югорску Александра Красильникова, по удержанию заработной платы, признаны незаконными. Уже второй раз за последние шесть месяцев прокуратура направляет на его имя представление об устранении нарушений», — заключил Суманеев. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.