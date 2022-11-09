В ХМАО власти пытаются спасти город от надвигающегося снежного коллапса

Власти Сургутского района (ХМАО) пытаются решить многолетнюю проблему с уборкой снега в Лянторе покупкой собственной спецтехники на сумму в 22 миллиона рублей и отказом от заключения контракта со сторонними подрядчиками. Об этом URA.RU сообщили в районной администрации.
«Лянтор планирует самостоятельно решать проблему без привлечения подрядчиков. Мэрия из собственного бюджета выделила 12 миллионов и приобрели 4 единицы техники. Администрация Сургутского района — более 22 миллионов. За счет бюджета района будет приобретено 6 дополнительных единиц техники. В итоге парк Лянтора составит 10 единиц», — сообщили в администрации.
Проблемы с уборкой снега на улицах Лянтора длятся уже не один год. Экс-главе города Сергею Махине даже приходилось извиняться перед жителями. Тогда он обвинил во всем компанию — подрядчика Евгения Городилова, который отсудил у мэрии Лянтора несколько миллионов рублей. Деньги бизнесмен требовал за уборку снега, которые не выплатили чиновники. Городилов считает, покупка техники не спасет положение. «Для обслуживания техники нужен гараж или база с персоналом. Помимо этого, перед выездом на рейс технику нужно проверить, а за это отвечает отдельный человек. Должен быть механик и врач. Да и рабочий день не нормирован у работников данной сферы. Как с этими вопросами будет справляться мэрия Лянтора — большой вопрос», — сообщил Городилов.
В свою очередь, в администрации района сообщили, что для решения данных вопросов в муниципалитете есть отдельное подразделение. «В Лянторе есть подведомственная организация. Специальное МКУ [муниципальное казенное учреждение] будет заниматься обслуживанием техники и уборкой снега», — сообщили в администрации района.
Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмен Городилов банкротит мэрию Лянтора. Предприниматель подал иск в адрес мэрии города с требованием признать администрацию банкротом. На такой шаг бизнесмена подтолкнуло то, что чиновники не заплатили ему за содержание и уборку городских улиц.
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