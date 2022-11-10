Челябинскую область накроют снегопады

В отдельных районах Челябинской области синоптики прогнозируют гололед и туманы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области ожидаются снегопады, мокрый снег и гололедица. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометеоцентре.

«В пятницу 11 ноября утром облачно с прояснениями, в большинстве районов осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром в отдельных районах гололедные явления, туманы», — рассказали в погодном ведомстве.

По данным синоптиков, 11 ноября ветер юго-западный, западный, 6-11, местами порывы до 14 м/с. Температура при этом будет довольно теплой для ноября: от 0 до +5 градусов.

В субботу, 12 ноября, облачно с прояснениями местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, временами с дождем, местами умеренные. Ветер юго-западный, западный 6-11, днем местами порывы до 15 м/с. Температура ночью от — 2 до +2 градусов, днем от +1 до +6. В воскресенье, 13 ноября, будет облачно, пройдет снег и мокрый снег, местами сильный. Температура ночью от — 5 до 0 градусов, днем от 0 до +5. Сохранится сильный юго-западный ветер с порывами до 17 м/с.

На Южном Урале этой осенью снегопады уже были, и довольно сильные. Во время недавних, в конце октября, жители области даже устроили в соцсетях конкурс свежеслепленных снеговиков.