WP: в Конгрессе США призвали прекратить накачивать оружием Украину

11 ноября 2022 в 02:21 Размер текста - 17 +

WP: некоторые политики США призывают к полному прекращению поддержки Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Конгрессе США некоторые политики призывают к полному прекращению поддержки Украины. Об этом пишет американская газета The Washington Post, ссылаясь на источники в законодательном органе. Как пишет издание, сейчас представители Республиканской партии обсуждают вопрос помощи Украине в Конгрессе следующего созыва. Отмечается, что некоторые дипломаты уже выступают за полное прекращение обеспечения, другие считают, что необходимо сократить ее и оставить только военную помощь, об этом пишет издание The Washington Post, передает ТАСС. По словам источников, законопроект о временных расходах, скорее всего, позволит сохранить выделение помощи Украине в размере около 1,5 миллиарда долларов ежемесячно вплоть до весны. После, по их мнению, могут возникнуть дискуссии по этому вопросу. Однако большинство республиканцев выступают за продолжение экономической поддержки. Ранее член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар заявил о намерении выступить против военной помощи Украине. По его словам в конгресс уже были внесены 17 инициатив по этому поводу, он проголосовал против каждой из них. Многие страны стали поддерживать Киев военной помощью и денежными траншами после начала спецоперации на Украине, которую объявил ранее президент России Владимир Путин. По его словам, решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах независимых республик Донбасса.

В Конгрессе США некоторые политики призывают к полному прекращению поддержки Украины. Об этом пишет американская газета The Washington Post, ссылаясь на источники в законодательном органе. Как пишет издание, сейчас представители Республиканской партии обсуждают вопрос помощи Украине в Конгрессе следующего созыва. Отмечается, что некоторые дипломаты уже выступают за полное прекращение обеспечения, другие считают, что необходимо сократить ее и оставить только военную помощь, об этом пишет издание The Washington Post, передает ТАСС. По словам источников, законопроект о временных расходах, скорее всего, позволит сохранить выделение помощи Украине в размере около 1,5 миллиарда долларов ежемесячно вплоть до весны. После, по их мнению, могут возникнуть дискуссии по этому вопросу. Однако большинство республиканцев выступают за продолжение экономической поддержки. Ранее член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар заявил о намерении выступить против военной помощи Украине. По его словам в конгресс уже были внесены 17 инициатив по этому поводу, он проголосовал против каждой из них. Многие страны стали поддерживать Киев военной помощью и денежными траншами после начала спецоперации на Украине, которую объявил ранее президент России Владимир Путин. По его словам, решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах независимых республик Донбасса.