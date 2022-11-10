Победивший на выборах конгрессмен США пообещал голосовать против помощи Украине

11 ноября 2022 в 01:16 Размер текста - 17 +

Конгрессмен США Госар пообещал голосовать против выделения помощи Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар заявил о намерении выступить против военной помощи Украине. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости. «В конгресс были внесены 17 инициатив, которые разжигали или финансировали [конфликт на Украине]», — заявил Пол Госар. По его словам, он проголосовал против каждой из них. Дипломат отметил, что мир увидел достаточно разрушений из-за конфликта на Украине. Он убежден, что мирное урегулирование вопроса должно было произойти давно. Ранее Госар приглашал президента России Владимира Путина в США, передает «Национальная служба новостей». Позже он обвинил ООН в бездействии из-за Украины. По его словам, организация, которая призвана сохранять мир, не может урегулировать конфликт. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов, а также демилитаризации страны.

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар заявил о намерении выступить против военной помощи Украине. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости. «В конгресс были внесены 17 инициатив, которые разжигали или финансировали [конфликт на Украине]», — заявил Пол Госар. По его словам, он проголосовал против каждой из них. Дипломат отметил, что мир увидел достаточно разрушений из-за конфликта на Украине. Он убежден, что мирное урегулирование вопроса должно было произойти давно. Ранее Госар приглашал президента России Владимира Путина в США, передает «Национальная служба новостей». Позже он обвинил ООН в бездействии из-за Украины. По его словам, организация, которая призвана сохранять мир, не может урегулировать конфликт. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов, а также демилитаризации страны.