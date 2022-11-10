10 ноября 2022

Победивший на выборах конгрессмен США пообещал голосовать против помощи Украине

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Конгрессмен США Госар пообещал голосовать против выделения помощи Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар заявил о намерении выступить против военной помощи Украине. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.

«В конгресс были внесены 17 инициатив, которые разжигали или финансировали [конфликт на Украине]», — заявил Пол Госар. По его словам, он проголосовал против каждой из них.

Дипломат отметил, что мир увидел достаточно разрушений из-за конфликта на Украине. Он убежден, что мирное урегулирование вопроса должно было произойти давно.

Ранее Госар приглашал президента России Владимира Путина в США, передает «Национальная служба новостей». Позже он обвинил ООН в бездействии из-за Украины. По его словам, организация, которая призвана сохранять мир, не может урегулировать конфликт. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов, а также демилитаризации страны.

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Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар заявил о намерении выступить против военной помощи Украине. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости. «В конгресс были внесены 17 инициатив, которые разжигали или финансировали [конфликт на Украине]», — заявил Пол Госар. По его словам, он проголосовал против каждой из них. Дипломат отметил, что мир увидел достаточно разрушений из-за конфликта на Украине. Он убежден, что мирное урегулирование вопроса должно было произойти давно. Ранее Госар приглашал президента России Владимира Путина в США, передает «Национальная служба новостей». Позже он обвинил ООН в бездействии из-за Украины. По его словам, организация, которая призвана сохранять мир, не может урегулировать конфликт. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель заключается в защите мирного населения Донбасса от киевского режима и нацбатов, а также демилитаризации страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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