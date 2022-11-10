Адвокаты рассказали о развитии событий после «Бала сатаны» в Перми

Адвокаты: за проведение «Бала сатаны» пермскому клубу можно избежать уголовного наказания

Вечеринка в Хэллоуин может обернуться для пермского клуба административным преследованием Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По поводу тематической вечеринки в Хэллоуин в пермском клубе под названием «Бал сатаны», вероятнее всего, проведут проверку, которая, в зависимости от сложности, займет от 10 дней до месяца, после чего будет принято процессуальное решение. Об этом заявил адвокат Иван Хозяйкин. Резонансное мероприятие он прокомментировал в telegram-канале бюро «Ахметов, Хозяйкин и партнеры».

«Если в действиях администрации клуба будут обнаружены признаки состава преступления, этот материал направят в тот орган, который будет расследовать данный факт. В настоящее время упоминаются 280 и 282 статьи УК. Вторая не подразумевает автоматического возбуждения уголовного дела, поскольку там предусмотрен некий фильтр в виде административного дела. И, если ранее человек не привлекался по данной статье к административной ответственности, то возбуждение уголовного дела можно исключить», — рассказал пермский адвокат.

Что касается 280-й статьи уголовного кодекса РФ, то, отметил Иван Хозяйкин, «все будет зависеть от обстоятельств проведения этой вечеринки и поведения конкретных лиц». Ранее URA.RU рассказывало, что депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение к прокурору Пермского края Павлу Бухтоярову с просьбой проверить на экстремизм ночной клуб «The friends», где в Хеллоуин провели тематическую вечеринку «Бал сатаны». По мнению чиновника, на мероприятии «глумились над христианской символикой и попирали традиционные нравственные ценности». На пермский клуб депутату пожаловались активисты движения «Зов народа».