Пермяков приглашают выпить зелья на вечеринке Антихриста

Зелье уже ждет гостей сатанинского бала Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пермский бар «The friends» организует у себя бал Антихриста, на который приглашает всех желающих. Вечеринка будет длиться две ночи 28 и 29 октября, говорится в анонсе.

«Мы открываем двери на самый страшный бал в году — „Бал Антихриста“. Вся нечисть соберется на две ночи, и только тот, кто осмелится прийти, сможет дожить до утра», — сообщают организаторы в соцсетях. Они обещают «розлив зелья всем костюмированным гостям» и «кушанья из адских печей». Но для этого необходимо забронировать «склеп» в «замке».

Ранее URA.RU рассказывало, что в частной филармонии «Триумф» в преддверии Хэллоуина готовят вечеринку, где гостей будут угощать «кровью», «распилят» женщину, а балерины Театра оперы и балета покажут свой перформанс. Между тем, устроители мистических мероприятий сталкиваются с противостоянием. Так организаторам Фестиваля магии, на который готовилось нападение, пришлось заявить об его отмене, а другие мероприятия проводить в закрытом режиме.