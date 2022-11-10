В Британии назвали неожиданного победителя в конфликте на Украине

Турция является страной, которая выигрывает от конфликта России и Украины. Об этом сообщает британская газета Telegraph. По словам издания, после начала спецоперации России страна наращивает свое влияние в Европе и Центральной Азии.
«Турция заполняет вакуум, появившийся в Европе и Центральной Азии после того, как Россия сосредоточила свои силы на Украине. При этом Эрдоган тщательно избегает охлаждения отношений с Путиным. С начала спецоперации на Украине турецкий президент умело работает на два фронта, чтобы его страна вновь обрела былое величие», — пишет Telegraph.
Также издание отмечает, что президенту Турции Раджепу Тайипу Эрдогану придется решить вопрос с высокой инфляцией в будущем году. Решить это можно будет «заявлением о себе в Восточной Европе и Центральной Азии в рамках усилий, направленных на обеспечение поставок энергоносителей, дешевого импорта и укрепление своих позиций».
Ранее Эрдоган положительно оценил возобновление зерновой сделки России и Украины. Благодаря совместным усилиям России и Турции началось строительство газового хаба. Это позволит возобновить поставки газа в Европу, которые осложнились из-за введенных западных санкций. Также Эрдоган пообещал закончить строительство газового трубопровода в Черном море, пишет LIFE.
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Турция является страной, которая выигрывает от конфликта России и Украины. Об этом сообщает британская газета Telegraph. По словам издания, после начала спецоперации России страна наращивает свое влияние в Европе и Центральной Азии. «Турция заполняет вакуум, появившийся в Европе и Центральной Азии после того, как Россия сосредоточила свои силы на Украине. При этом Эрдоган тщательно избегает охлаждения отношений с Путиным. С начала спецоперации на Украине турецкий президент умело работает на два фронта, чтобы его страна вновь обрела былое величие», — пишет Telegraph. Также издание отмечает, что президенту Турции Раджепу Тайипу Эрдогану придется решить вопрос с высокой инфляцией в будущем году. Решить это можно будет «заявлением о себе в Восточной Европе и Центральной Азии в рамках усилий, направленных на обеспечение поставок энергоносителей, дешевого импорта и укрепление своих позиций». Ранее Эрдоган положительно оценил возобновление зерновой сделки России и Украины. Благодаря совместным усилиям России и Турции началось строительство газового хаба. Это позволит возобновить поставки газа в Европу, которые осложнились из-за введенных западных санкций. Также Эрдоган пообещал закончить строительство газового трубопровода в Черном море, пишет LIFE.