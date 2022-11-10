10 ноября 2022

В Британии назвали неожиданного победителя в конфликте на Украине

The Daily Telegraph: Турция станет победителем в СВО на Украине
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Евросоюз, евросоюз, флаг турции
Турция воспользуется конфликтом на Украине ради собственных интересов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Турция является страной, которая выигрывает от конфликта России и Украины. Об этом сообщает британская газета Telegraph. По словам издания, после начала спецоперации России страна наращивает свое влияние в Европе и Центральной Азии.

«Турция заполняет вакуум, появившийся в Европе и Центральной Азии после того, как Россия сосредоточила свои силы на Украине. При этом Эрдоган тщательно избегает охлаждения отношений с Путиным. С начала спецоперации на Украине турецкий президент умело работает на два фронта, чтобы его страна вновь обрела былое величие», — пишет Telegraph.

Также издание отмечает, что президенту Турции Раджепу Тайипу Эрдогану придется решить вопрос с высокой инфляцией в будущем году. Решить это можно будет «заявлением о себе в Восточной Европе и Центральной Азии в рамках усилий, направленных на обеспечение поставок энергоносителей, дешевого импорта и укрепление своих позиций».

Ранее Эрдоган положительно оценил возобновление зерновой сделки России и Украины. Благодаря совместным усилиям России и Турции началось строительство газового хаба. Это позволит возобновить поставки газа в Европу, которые осложнились из-за введенных западных санкций. Также Эрдоган пообещал закончить строительство газового трубопровода в Черном море, пишет LIFE.

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Турция является страной, которая выигрывает от конфликта России и Украины. Об этом сообщает британская газета Telegraph. По словам издания, после начала спецоперации России страна наращивает свое влияние в Европе и Центральной Азии. «Турция заполняет вакуум, появившийся в Европе и Центральной Азии после того, как Россия сосредоточила свои силы на Украине. При этом Эрдоган тщательно избегает охлаждения отношений с Путиным. С начала спецоперации на Украине турецкий президент умело работает на два фронта, чтобы его страна вновь обрела былое величие», — пишет Telegraph. Также издание отмечает, что президенту Турции Раджепу Тайипу Эрдогану придется решить вопрос с высокой инфляцией в будущем году. Решить это можно будет «заявлением о себе в Восточной Европе и Центральной Азии в рамках усилий, направленных на обеспечение поставок энергоносителей, дешевого импорта и укрепление своих позиций». Ранее Эрдоган положительно оценил возобновление зерновой сделки России и Украины. Благодаря совместным усилиям России и Турции началось строительство газового хаба. Это позволит возобновить поставки газа в Европу, которые осложнились из-за введенных западных санкций. Также Эрдоган пообещал закончить строительство газового трубопровода в Черном море, пишет LIFE.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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