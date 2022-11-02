02 ноября 2022

Эрдоган поблагодарил Путина и Зеленского за сотрудничество

Эрдоган: Путин и Зеленский подошли конструктивно к возобновлению зерновой сделки
© Служба новостей «URA.RU»
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Турецкий лидер считает, что Путин и Зеленский подошли к решению вопроса конструктивно Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский показали конструктивный подход к вопросу возобновления зерновой сделки. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«И господин Путин, и господин Зеленский показали конструктивный подход», — цитирует слова турецкого лидера телеканал A Haber. Эрдоган выразил слова благодарности лидерам РФ и Украины. Ранее Эрдоган отмечал, что поставки зерновой продукции Россией и Украиной — имеют важное значение для всего мира.

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Что такое зерновая сделка России и Украины

Ранее президент России Владимир Путин объявил о возобновлении участия России в зерновой сделке. В ходе разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо он также отметил готовность России предоставить значительные объемы зерна беднейшим странам бесплатно в качестве гуманитарной помощи, передает телеканал 360.

РФ приостановила свое участие в зерновой сделке 29 октября из-за атаки ВСУ кораблей Черноморского флота, передает RT. 2 ноября Россия возобновила участие в зерновой сделке после получения от Украины необходимых гарантии безопасности.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский показали конструктивный подход к вопросу возобновления зерновой сделки. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «И господин Путин, и господин Зеленский показали конструктивный подход», — цитирует слова турецкого лидера телеканал A Haber. Эрдоган выразил слова благодарности лидерам РФ и Украины. Ранее Эрдоган отмечал, что поставки зерновой продукции Россией и Украиной — имеют важное значение для всего мира. Ранее президент России Владимир Путин объявил о возобновлении участия России в зерновой сделке. В ходе разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо он также отметил готовность России предоставить значительные объемы зерна беднейшим странам бесплатно в качестве гуманитарной помощи, передает телеканал 360. РФ приостановила свое участие в зерновой сделке 29 октября из-за атаки ВСУ кораблей Черноморского флота, передает RT. 2 ноября Россия возобновила участие в зерновой сделке после получения от Украины необходимых гарантии безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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