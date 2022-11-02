Эрдоган поблагодарил Путина и Зеленского за сотрудничество

Эрдоган: Путин и Зеленский подошли конструктивно к возобновлению зерновой сделки

03 ноября 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Турецкий лидер считает, что Путин и Зеленский подошли к решению вопроса конструктивно Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский показали конструктивный подход к вопросу возобновления зерновой сделки. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «И господин Путин, и господин Зеленский показали конструктивный подход», — цитирует слова турецкого лидера телеканал A Haber. Эрдоган выразил слова благодарности лидерам РФ и Украины. Ранее Эрдоган отмечал, что поставки зерновой продукции Россией и Украиной — имеют важное значение для всего мира. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины Ранее президент России Владимир Путин объявил о возобновлении участия России в зерновой сделке. В ходе разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо он также отметил готовность России предоставить значительные объемы зерна беднейшим странам бесплатно в качестве гуманитарной помощи, передает телеканал 360. РФ приостановила свое участие в зерновой сделке 29 октября из-за атаки ВСУ кораблей Черноморского флота, передает RT. 2 ноября Россия возобновила участие в зерновой сделке после получения от Украины необходимых гарантии безопасности.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский показали конструктивный подход к вопросу возобновления зерновой сделки. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «И господин Путин, и господин Зеленский показали конструктивный подход», — цитирует слова турецкого лидера телеканал A Haber. Эрдоган выразил слова благодарности лидерам РФ и Украины. Ранее Эрдоган отмечал, что поставки зерновой продукции Россией и Украиной — имеют важное значение для всего мира. Ранее президент России Владимир Путин объявил о возобновлении участия России в зерновой сделке. В ходе разговора с президентом Индонезии Джоко Видодо он также отметил готовность России предоставить значительные объемы зерна беднейшим странам бесплатно в качестве гуманитарной помощи, передает телеканал 360. РФ приостановила свое участие в зерновой сделке 29 октября из-за атаки ВСУ кораблей Черноморского флота, передает RT. 2 ноября Россия возобновила участие в зерновой сделке после получения от Украины необходимых гарантии безопасности.