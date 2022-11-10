Замруководителя Пермского УФАС покинул свой пост

В Пермском УФАС появилась свободная вакансия
Заместитель руководителя Пермского УФАС Дмитрий Шилов уволился с должности. Свой уход он подтвердил в беседе с URA.RU.
«Да. Уволился», — подтвердил информацию Шилов. О своих дальнейших карьерных планах экс-замруководителя сообщать не стал.
Шилов был назначен заместителем руководителя в августе 2021 года. До этого он был заместителем начальника отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации. По словам источника, близкого к Пермскому УФАС, должность пустует. Скорее всего на это место брать никого не будут.
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