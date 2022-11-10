Замруководителя Пермского УФАС покинул свой пост

11 ноября 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

В Пермском УФАС появилась свободная вакансия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместитель руководителя Пермского УФАС Дмитрий Шилов уволился с должности. Свой уход он подтвердил в беседе с URA.RU. «Да. Уволился», — подтвердил информацию Шилов. О своих дальнейших карьерных планах экс-замруководителя сообщать не стал. Шилов был назначен заместителем руководителя в августе 2021 года. До этого он был заместителем начальника отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации. По словам источника, близкого к Пермскому УФАС, должность пустует. Скорее всего на это место брать никого не будут.

Заместитель руководителя Пермского УФАС Дмитрий Шилов уволился с должности. Свой уход он подтвердил в беседе с URA.RU. «Да. Уволился», — подтвердил информацию Шилов. О своих дальнейших карьерных планах экс-замруководителя сообщать не стал. Шилов был назначен заместителем руководителя в августе 2021 года. До этого он был заместителем начальника отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации. По словам источника, близкого к Пермскому УФАС, должность пустует. Скорее всего на это место брать никого не будут.