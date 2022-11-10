10 ноября 2022

Замруководителя Пермского УФАС покинул свой пост

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция в УФАС. Курган, федеральный закон
В Пермском УФАС появилась свободная вакансия Фото:

Заместитель руководителя Пермского УФАС Дмитрий Шилов уволился с должности. Свой уход он подтвердил в беседе с URA.RU.

«Да. Уволился», — подтвердил информацию Шилов. О своих дальнейших карьерных планах экс-замруководителя сообщать не стал.

Шилов был назначен заместителем руководителя в августе 2021 года. До этого он был заместителем начальника отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации. По словам источника, близкого к Пермскому УФАС, должность пустует. Скорее всего на это место брать никого не будут.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Заместитель руководителя Пермского УФАС Дмитрий Шилов уволился с должности. Свой уход он подтвердил в беседе с URA.RU. «Да. Уволился», — подтвердил информацию Шилов. О своих дальнейших карьерных планах экс-замруководителя сообщать не стал. Шилов был назначен заместителем руководителя в августе 2021 года. До этого он был заместителем начальника отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации. По словам источника, близкого к Пермскому УФАС, должность пустует. Скорее всего на это место брать никого не будут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...