10 ноября 2022

Свердловская прокуратура подключилась к возвращению многодетных мобилизованных

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Отправка мобилизованных с вокзала. Тюмень, ребенок, мобилизация, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
Многодетные мобилизованные вернулись домой благодаря свердловской прокуратуре Фото:
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Прокуратура Алапаевска (Свердловская область) подключилась к возвращению многодетных мобилизованных. Обращением прокуратуры поделился депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских в своем Telegram.

«Неделя с небольшим, как получил письмо от председателя думы Алапаевска. Коллега прислала список многодетных земляков, кого мобилизовали, хотя не должны были. Подключилась прокуратура, и мужчинам предоставили положенную отсрочку», — рассказал свердловский депутат.

Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Альшевских помог вернуть двух ошибочно мобилизованных домой. У одного — трое ребятишек, у другого — серьезные хронические заболевания.

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Прокуратура Алапаевска (Свердловская область) подключилась к возвращению многодетных мобилизованных. Обращением прокуратуры поделился депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских в своем Telegram. «Неделя с небольшим, как получил письмо от председателя думы Алапаевска. Коллега прислала список многодетных земляков, кого мобилизовали, хотя не должны были. Подключилась прокуратура, и мужчинам предоставили положенную отсрочку», — рассказал свердловский депутат. Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Альшевских помог вернуть двух ошибочно мобилизованных домой. У одного — трое ребятишек, у другого — серьезные хронические заболевания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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