Свердловская прокуратура подключилась к возвращению многодетных мобилизованных

Прокуратура Алапаевска (Свердловская область) подключилась к возвращению многодетных мобилизованных. Обращением прокуратуры поделился депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских в своем Telegram.
«Неделя с небольшим, как получил письмо от председателя думы Алапаевска. Коллега прислала список многодетных земляков, кого мобилизовали, хотя не должны были. Подключилась прокуратура, и мужчинам предоставили положенную отсрочку», — рассказал свердловский депутат.
Ранее URA.RU сообщало, что Андрей Альшевских помог вернуть двух ошибочно мобилизованных домой. У одного — трое ребятишек, у другого — серьезные хронические заболевания.
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