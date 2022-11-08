Свердловский депутат вернул ошибочно мобилизованных домой

Два ошибочно мобилизованных свердловчанина вернутся к своим семьям Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Государственной Думы от Свердловской области Андрей Альшевских вернул двух ошибочно мобилизованных мужчин к семьям. Об этом депутат сообщил в своем telegram-канале.

«Прокуратура выяснила, что жителей Верхней Пышмы и одного из сел Талицкого района забрали в армию ошибочно. У одного — трое ребятишек. У другого — серьезные хронические заболевания. Вместе с семьями жду возвращения парней домой», — рассказал Альшевских

По его словам, в каждой системе есть нюансы. «Если система работает слаженно, то все решаемо», — добавил депутат Госдумы.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы просит Куйвашева вернуть десятки мобилизованных заводчан. В списке 27 сотрудников, среди которых есть те, кто проходит подготовку в учебных центрах региона, и те, кто выполняет боевые задачи в зоне СВО.