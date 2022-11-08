Свердловский депутат вернул ошибочно мобилизованных домой

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Выездное совещание общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Екатеринбург, альшевских андрей
Два ошибочно мобилизованных свердловчанина вернутся к своим семьям Фото:
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Мобилизация в России

Депутат Государственной Думы от Свердловской области Андрей Альшевских вернул двух ошибочно мобилизованных мужчин к семьям. Об этом депутат сообщил в своем telegram-канале.

«Прокуратура выяснила, что жителей Верхней Пышмы и одного из сел Талицкого района забрали в армию ошибочно. У одного — трое ребятишек. У другого — серьезные хронические заболевания. Вместе с семьями жду возвращения парней домой», — рассказал Альшевских

По его словам, в каждой системе есть нюансы. «Если система работает слаженно, то все решаемо», — добавил депутат Госдумы.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы просит Куйвашева вернуть десятки мобилизованных заводчан. В списке 27 сотрудников, среди которых есть те, кто проходит подготовку в учебных центрах региона, и те, кто выполняет боевые задачи в зоне СВО.

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Депутат Государственной Думы от Свердловской области Андрей Альшевских вернул двух ошибочно мобилизованных мужчин к семьям. Об этом депутат сообщил в своем telegram-канале. «Прокуратура выяснила, что жителей Верхней Пышмы и одного из сел Талицкого района забрали в армию ошибочно. У одного — трое ребятишек. У другого — серьезные хронические заболевания. Вместе с семьями жду возвращения парней домой», — рассказал Альшевских По его словам, в каждой системе есть нюансы. «Если система работает слаженно, то все решаемо», — добавил депутат Госдумы. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы просит Куйвашева вернуть десятки мобилизованных заводчан. В списке 27 сотрудников, среди которых есть те, кто проходит подготовку в учебных центрах региона, и те, кто выполняет боевые задачи в зоне СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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