В Сургуте водителя маршрутки, который сломал нос подростку, ждет увольнение

У подростка сломан нос Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) водитель 69 маршрутки, который избил подростка за брошенный снежок в автобус, ждет увольнение. Об этом URA.RU сообщили в автотранспортном предприятии «Автолайн», которому принадлежит автобус.

«С водителем уже провела беседу заместитель директора. После этого еще было совещание у директора. С большой вероятностью могу сказать, что водителя ждет увольнение. За более детальной информацией обратитесь к заместителю руководителя», — сообщили в компании.

Как сообщил источник в силовом ведомстве, у подростка сломан нос и ушибы лица. «Врачи уже подтвердили, что у подростка сломан нос. Но полиция ждет официального заключения эксперта. Также оперативники пытается выяснить, что стало причиной случившегося. Есть вариант, что снежки подросток стал кидать в автобус после того, как водитель высадил его прямо на проезжей части», — сообщил собеседник.

В полиции Сургута журналисту URA.RU сообщили, что подробности произошедшего пока не разглашаются. Идет проверка. «Все участники конфликта уже установлены. Их опросили. После завершения проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе УМВД по Сургуту.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте водитель маршрутки избил подростка. Мужчина несколько раз ударил ребенка поле того, как мальчик кинул снежок в автобус. Полиция начала разбирательство.