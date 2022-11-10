В Перми председатель ТСЖ предотвратил кражу забора

Ситуация произошла в Свердловском районе Перми (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми злоумышленники пытались похитить секции забора, установленного вокруг дома в Свердловском районе города. Об этом рассказал председатель ТОС «Краснова», пермский общественник Антон Толмачев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Где-то в 22:30 вечера, в каком-то мессенджера я увидел сообщение „Антон Владимирович, у вас забор вокруг дома прямо сейчас воруют!“. Надев на себя то, что под руку попало, я схватил биту и рванул на улицу. В дальнем углу двора нашего дома увидел группу молодежи, которые тащили секцию нашего забора», написал Толмачев. По его словам, воры, увидев общественника и его соседа испугались и убежали. Позже, Толмачев с соседями обнаружили «Ниву», в которую уже были загружены ворота и «Волгу» также с частями забора.

Толмачев сообщил, что вызвал полицию. По его словам, приехавшие сотрудники организовали охрану места преступления. Машины с частями забора увезли на эвакуаторе в качестве вещдоков. Корреспондент URA.RU отправил официальный запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.