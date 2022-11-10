Крупная площадка Екатеринбурга совместит пивной фестиваль и концерт «Зверей» В «Екатеринбург-ЭКСПО» 19 ноября пройдут два мероприятия: концерт группы «Звери» и «РыбаДичь» 11 ноября 2022 в 16:29 Размер текста - 17 + В «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдут два масштабных развлекательных мероприятия Фото: Анна Майорова © URA.RU В международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» 19 ноября впервые одновременно пройдут два масштабных развлекательных мероприятия: концерт группы «Звери» (все билеты проданы) и Уральский Октоберфест «РыбаДичь». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе выставочного центра. «„Звери“ с юбилейной программой, посвященной 20-летию, займут главный зал МТС Лайв Холл. А любители пенных напитков, еды и музыки — один из павильонов выставочного центра. Ожидается, что эти два события одновременно соберут около 8 000 посетителей. Для управления обеими площадками будут задействованы все силы выставочного центра», — сказано в сообщении. На «Зверей» проданы все билеты. Ожидается, что и Уральский Октоберфест «РыбаДичь» соберет не менее 3000 человек. «Фестиваль пройдет в „Екатеринбург-ЭКСПО“ уже в пятый раз. Согласно концепции мероприятия, гости могут приобрести безлимитный билет на неограниченное количество подходов за любимым напитком. Именно формат „все включено“ с выступлениями уральских cover-групп является главной особенностью „РыбыДичь“», — отметили в пресс-службе. Кроме всего, гостей ждут дегустационные зоны с более чем 150 сортами напитков, гриль-зона, главная музыкальная сцена с танцполом, чемпионат по поеданию пиццы от «Сушкоф и пицца» автовыставка и зона развлечений. Продлится «РыбаДичь» 8 часов — с 15:00 до 23:00. В международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» 19 ноября впервые одновременно пройдут два масштабных развлекательных мероприятия: концерт группы «Звери» (все билеты проданы) и Уральский Октоберфест «РыбаДичь». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе выставочного центра. «„Звери“ с юбилейной программой, посвященной 20-летию, займут главный зал МТС Лайв Холл. А любители пенных напитков, еды и музыки — один из павильонов выставочного центра. Ожидается, что эти два события одновременно соберут около 8 000 посетителей. Для управления обеими площадками будут задействованы все силы выставочного центра», — сказано в сообщении. На «Зверей» проданы все билеты. Ожидается, что и Уральский Октоберфест «РыбаДичь» соберет не менее 3000 человек. «Фестиваль пройдет в „Екатеринбург-ЭКСПО“ уже в пятый раз. Согласно концепции мероприятия, гости могут приобрести безлимитный билет на неограниченное количество подходов за любимым напитком. Именно формат „все включено“ с выступлениями уральских cover-групп является главной особенностью „РыбыДичь“», — отметили в пресс-службе. Кроме всего, гостей ждут дегустационные зоны с более чем 150 сортами напитков, гриль-зона, главная музыкальная сцена с танцполом, чемпионат по поеданию пиццы от «Сушкоф и пицца» автовыставка и зона развлечений. Продлится «РыбаДичь» 8 часов — с 15:00 до 23:00. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям