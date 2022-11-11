Тимур Родригез и Роман Каграманов приехали в Екатеринбург ради бассейна и карьеров

Тимур Родригез и Роман Каграманов сняли тревел-шоу «Руссо Экспрессо» в Екатеринбурге

Родригез и Каграманов путешествуют по Транссибирской магистрали и посещают по пути города ФОто: телеканал «Пятница»

Шоумен Тимур Родригез и блогер Роман Каграманов приехали в Свердловскую область, чтобы рассказать россиянам об «Уральском Марсе» и поплавать в бассейне на крыше небоскреба «Высоцкий». Они посетили регион в рамках съемок тревел-шоу «Руссо Экспрессо». Об этом сообщили URA.RU представители телеканала «Пятница».

«Я шикарно погулял! Все время ел, тусовался, встречал закат в шикарном бассейне и самое главное — я побывал на другой планете, не выезжая за пределы Свердловской области», — заявил Родригез. В Екатеринбурге представитель шоу-бизнеса арендовал раритетный автомобиль, побывал на «Уральском Марсе», покатался на яхте, попробовал еду от лучшего шеф-повара города и посетил бассейн на крыше «Высоцкого».

Блогер Роман Каграманов посетил историко-этнографический парк и музей-шахту. По правилам шоу один из ведущих должен был проживать в городе на суточные деньги, а другой — на средства редакции. В тревел-программе «Руссо Экспрессо» Родригез и Каграманов путешествуют по Транссибирской магистрали в течение 45 дней, за которые они посещают 10 российских городов.

Ранее в Екатеринбург ради съемок тревел-шоу приезжал актера Дмитрий Красилов, более известный как «Пухляш из Little Big». Мужчина вместе со съемочной группой прибыли в столицу Урала в рамках программы «Приехали», который выходит на телеканале «Муз-ТВ».

Родригез увидел месторождение огнеупорной глины, которую свердловчане именуют «Уральским Марсом» Фото: телеканал «Пятница»