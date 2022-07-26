Актер Дмитрий Красилов («Пухляш из Little Big») заявил, что Екатеринбург не оправдал его негативных ожиданий и оказался очень приятным городом. Об этом он написал в своей социальной сети.
«Я думал, Екатеринбург строгий и суровый, а он оказался душевным и приятным», — заявил Дмитрий Красилов в соцсети. Как предполагают поклонники артиста, шоумен приехал в столицу Урала, чтобы снять очередной выпуск тревел-шоу «Приехали», который выходит на телеканале «Муз-ТВ».
Ранее Красилова, более известного как «Пухляш из Little Big», заметили в Екатеринбурге на улице Вайнера. Судя по видео, Красилов приехал не один, а со съемочной группой.
Красилов изначально думал, что Екатеринбург менее приветлив
Фото: социальная сеть Дмитрия Красилова
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Актер Дмитрий Красилов («Пухляш из Little Big») заявил, что Екатеринбург не оправдал его негативных ожиданий и оказался очень приятным городом. Об этом он написал в своей социальной сети. «Я думал, Екатеринбург строгий и суровый, а он оказался душевным и приятным», — заявил Дмитрий Красилов в соцсети. Как предполагают поклонники артиста, шоумен приехал в столицу Урала, чтобы снять очередной выпуск тревел-шоу «Приехали», который выходит на телеканале «Муз-ТВ». Ранее Красилова, более известного как «Пухляш из Little Big», заметили в Екатеринбурге на улице Вайнера. Судя по видео, Красилов приехал не один, а со съемочной группой.