26 июля 2022

Пухляш из Little Big: я считал Екатеринбург строгим и суровым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съемки музыкального шоу
Артист думал о столице Урала хуже, чем оказалось на самом деле. Фото:

Актер Дмитрий Красилов («Пухляш из Little Big») заявил, что Екатеринбург не оправдал его негативных ожиданий и оказался очень приятным городом. Об этом он написал в своей социальной сети.

«Я думал, Екатеринбург строгий и суровый, а он оказался душевным и приятным», — заявил Дмитрий Красилов в соцсети. Как предполагают поклонники артиста, шоумен приехал в столицу Урала, чтобы снять очередной выпуск тревел-шоу «Приехали», который выходит на телеканале «Муз-ТВ».

Ранее Красилова, более известного как «Пухляш из Little Big», заметили в Екатеринбурге на улице Вайнера. Судя по видео, Красилов приехал не один, а со съемочной группой.

Красилов изначально думал, что Екатеринбург менее приветлив
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Актер Дмитрий Красилов («Пухляш из Little Big») заявил, что Екатеринбург не оправдал его негативных ожиданий и оказался очень приятным городом. Об этом он написал в своей социальной сети. «Я думал, Екатеринбург строгий и суровый, а он оказался душевным и приятным», — заявил Дмитрий Красилов в соцсети. Как предполагают поклонники артиста, шоумен приехал в столицу Урала, чтобы снять очередной выпуск тревел-шоу «Приехали», который выходит на телеканале «Муз-ТВ». Ранее Красилова, более известного как «Пухляш из Little Big», заметили в Екатеринбурге на улице Вайнера. Судя по видео, Красилов приехал не один, а со съемочной группой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...