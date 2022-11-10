В ТРЦ «Планета» открылся бутик женской одежды пермского производства

Бренд производит одежду в деловом стиле Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» открылся магазин женской одежды Virele. Это российский бренд, основанный в 2005 году дизайнером Ольгой Гладких, с производством в Перми и Кунгуре. Об открытии бутика сообщили в пресс-службе ТРЦ «Планета».

«В магазине представлена женская одежда в деловом стиле, в том числе пиджаки, брюки, юбки, платья, сарафаны, комбинезоны, жакеты, жилеты. Компания предлагает изделия разных размеров — от 42 до 50 и ежегодно выпускает семь различных коллекций», — указано в пресс-релизе.

Магазин расположены на первом этаже ТРЦ «Планета». Virele представлен в других ТЦ города — ТРК «Колизей-Cinema» и ТРК «Семья». Бренд также продается в двух торговых центрах Екатеринбурга.

Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Планета» открылся белорусский магазин косметики. Он также расположен на первом этаже торгового центра.