Свердловские волонтеры отправили тонны помощи военнослужащим

Свердловские волонтеры отправили очередную партию гуманитарного груза для земляков, проходящих боевую подготовку в учебном центре Минобороны РФ. Сбором помощи занимались активисты Всероссийского движения #МЫВМЕСТЕ. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Волонтеры направили 6,5 тонны гуманитарной помощи для мобилизованных свердловчан, проходящих боевую подготовку. Новая партия груза включает в себя предметы одежды, средства личной гигиены, а также кондитерские изделия», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что свердловская федерация бокса и ее партнеры Fortis Development и «МТТ» отправили гуманитарную помощь мобилизованным. Главная задача — попытка облегчить выполняемую земляками задачу.
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Свердловские волонтеры отправили очередную партию гуманитарного груза для земляков, проходящих боевую подготовку в учебном центре Минобороны РФ. Сбором помощи занимались активисты Всероссийского движения #МЫВМЕСТЕ. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «Волонтеры направили 6,5 тонны гуманитарной помощи для мобилизованных свердловчан, проходящих боевую подготовку. Новая партия груза включает в себя предметы одежды, средства личной гигиены, а также кондитерские изделия», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что свердловская федерация бокса и ее партнеры Fortis Development и «МТТ» отправили гуманитарную помощь мобилизованным. Главная задача — попытка облегчить выполняемую земляками задачу.