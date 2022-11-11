Свердловские волонтеры отправили тонны помощи военнослужащим

11 ноября 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Свердловские добровольцы отправили очередную партию гуманитарного груза для солдат Фото: Департамент информационной политики Свердловской области новость из сюжета Мобилизация в России Свердловские волонтеры отправили очередную партию гуманитарного груза для земляков, проходящих боевую подготовку в учебном центре Минобороны РФ. Сбором помощи занимались активисты Всероссийского движения #МЫВМЕСТЕ. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «Волонтеры направили 6,5 тонны гуманитарной помощи для мобилизованных свердловчан, проходящих боевую подготовку. Новая партия груза включает в себя предметы одежды, средства личной гигиены, а также кондитерские изделия», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что свердловская федерация бокса и ее партнеры Fortis Development и «МТТ» отправили гуманитарную помощь мобилизованным. Главная задача — попытка облегчить выполняемую земляками задачу.

Свердловские волонтеры отправили очередную партию гуманитарного груза для земляков, проходящих боевую подготовку в учебном центре Минобороны РФ. Сбором помощи занимались активисты Всероссийского движения #МЫВМЕСТЕ. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «Волонтеры направили 6,5 тонны гуманитарной помощи для мобилизованных свердловчан, проходящих боевую подготовку. Новая партия груза включает в себя предметы одежды, средства личной гигиены, а также кондитерские изделия», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что свердловская федерация бокса и ее партнеры Fortis Development и «МТТ» отправили гуманитарную помощь мобилизованным. Главная задача — попытка облегчить выполняемую земляками задачу.