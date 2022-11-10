10 ноября 2022

Челябинский минзрав проверит гинекологическое отделение после скандального ролика Собчак

Челябинские власти проверят гинекологическое отделение после поста Ксении Собчак
© Служба новостей «URA.RU»
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Собчак Ксения. Дополнительно. Екатеринбург., собчак ксения, портрет
Журналист Ксения Собчак выложила видео челябинки в своем telegram-канале Фото:

Министерство здравоохранения Челябинской области проведет выездную проверку в ГКБ№1 после выхода выхода скандального ролика в telegram-канале журналиста и блогера Ксении Собчак. Об этом URA.RU сообщили 11 ноября в пресс-службе регионального минздрава.

«Министерством будет организована выездная проверка состояния объектов в ГКБ№1. Главврачу поручено привести помещения в соответствие с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями в кратчайшие сроки», — рассказали URA.RU в пресс-службе минздрава.

Ранее жительница Челябинска пожаловалась Собчак на отвратительное, по ее мнению, состояние душевых в стационаре гинекологического отделения в ГКБ№1. Видео челябинки федеральный журналист опубликовала в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

По информации пресс-службы ГКБ№1, косметические ремонты с заменой всех коммуникаций и сантехнического оборудования будут закончены в первом квартале 2023 года. Работы будут вестись во всех отделениях поэтапно, поскольку в корпусе ежедневно и круглосуточно оказывается экстренная и плановая медицинская помощь пациентам.

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Министерство здравоохранения Челябинской области проведет выездную проверку в ГКБ№1 после выхода выхода скандального ролика в telegram-канале журналиста и блогера Ксении Собчак. Об этом URA.RU сообщили 11 ноября в пресс-службе регионального минздрава. «Министерством будет организована выездная проверка состояния объектов в ГКБ№1. Главврачу поручено привести помещения в соответствие с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями в кратчайшие сроки», — рассказали URA.RU в пресс-службе минздрава. Ранее жительница Челябинска пожаловалась Собчак на отвратительное, по ее мнению, состояние душевых в стационаре гинекологического отделения в ГКБ№1. Видео челябинки федеральный журналист опубликовала в своем telegram-канале «Кровавая барыня». По информации пресс-службы ГКБ№1, косметические ремонты с заменой всех коммуникаций и сантехнического оборудования будут закончены в первом квартале 2023 года. Работы будут вестись во всех отделениях поэтапно, поскольку в корпусе ежедневно и круглосуточно оказывается экстренная и плановая медицинская помощь пациентам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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