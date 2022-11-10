Челябинский минзрав проверит гинекологическое отделение после скандального ролика Собчак

Челябинские власти проверят гинекологическое отделение после поста Ксении Собчак

11 ноября 2022 в 19:45 Размер текста - 17 +

Журналист Ксения Собчак выложила видео челябинки в своем telegram-канале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министерство здравоохранения Челябинской области проведет выездную проверку в ГКБ№1 после выхода выхода скандального ролика в telegram-канале журналиста и блогера Ксении Собчак. Об этом URA.RU сообщили 11 ноября в пресс-службе регионального минздрава. «Министерством будет организована выездная проверка состояния объектов в ГКБ№1. Главврачу поручено привести помещения в соответствие с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями в кратчайшие сроки», — рассказали URA.RU в пресс-службе минздрава. Ранее жительница Челябинска пожаловалась Собчак на отвратительное, по ее мнению, состояние душевых в стационаре гинекологического отделения в ГКБ№1. Видео челябинки федеральный журналист опубликовала в своем telegram-канале «Кровавая барыня». По информации пресс-службы ГКБ№1, косметические ремонты с заменой всех коммуникаций и сантехнического оборудования будут закончены в первом квартале 2023 года. Работы будут вестись во всех отделениях поэтапно, поскольку в корпусе ежедневно и круглосуточно оказывается экстренная и плановая медицинская помощь пациентам.

Министерство здравоохранения Челябинской области проведет выездную проверку в ГКБ№1 после выхода выхода скандального ролика в telegram-канале журналиста и блогера Ксении Собчак. Об этом URA.RU сообщили 11 ноября в пресс-службе регионального минздрава. «Министерством будет организована выездная проверка состояния объектов в ГКБ№1. Главврачу поручено привести помещения в соответствие с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями в кратчайшие сроки», — рассказали URA.RU в пресс-службе минздрава. Ранее жительница Челябинска пожаловалась Собчак на отвратительное, по ее мнению, состояние душевых в стационаре гинекологического отделения в ГКБ№1. Видео челябинки федеральный журналист опубликовала в своем telegram-канале «Кровавая барыня». По информации пресс-службы ГКБ№1, косметические ремонты с заменой всех коммуникаций и сантехнического оборудования будут закончены в первом квартале 2023 года. Работы будут вестись во всех отделениях поэтапно, поскольку в корпусе ежедневно и круглосуточно оказывается экстренная и плановая медицинская помощь пациентам.