Челябинец зарезал двух братьев осколком бутылки и сбежал в Екатеринбург

Житель Челябинска зарезал двух братьев и попылатся скрыться от полиции в Екатеринбурге. Мужчина задержан и заключен под стражу, сообщили в пресс-службах регионального следственного управления СК и ГУ МВД России.

«Следователем отдела по Курчатовскому району Челябинск СУ СК России по Челябинской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее неоднократно судимого 41-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», — уточнили в пресс-службе СК.

По данным следствия, трагедия произошла вечером 15 ноября в квартире дома по улице Красного Урала в Челябинске. Мужчина распивал алкоголь с двумя братьями 49 и 53 лет. В результате вспыхнувшей ссоры он схватил острый предмет (вероятно, осколок бутылки), и нанес несколько ударов своим собутыльникам.

После того, как он убежал, пострадавшие скончались. Их обнаружили близкие братьев и сразу вызвали полицию. Правоохранительные органы оперативно выяснили картину преступления и вышли на подозреваемого.

«В рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции была получена информация о нахождении разыскиваемого в Екатеринбурге. При проверке сведений ранее судимый 41-летний подозреваемый в убийстве был задержан и доставлен в Челябинск, после чего передан сотрудникам СУ СК России по Челябинской области», — добавили в пресс-службе полицейского главка.